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Будет круто! Tallinn International Horse Show отмечает свое двадцатилетие

rus.postimees.ee
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Tallinn International Horse Show.
Tallinn International Horse Show. Фото: Celin Lannusalu

В эти выходные на Unibet Arena в Таллинне в двадцатый раз подряд пройдет крупнейший в Эстонии конноспортивный праздник - Tallinn International Horse Show, в рамках которого также пройдет этап Кубка мира по конкуру.

В мероприятии примут участие 99 наездников из шести стран и 145 лошадей. Кульминационными моментами соревнований станут шоу-зона, которая запланирована на субботу, 7 октября, дистанция с шестью препятствиями и этап Кубка мира по конкуру, который состоится в воскресенье, 8 октября.

Традиционно для всех поклонников конного спорта приготовлена и обширная культурная программа. В этом году зрителей порадуют, например, знаменитая дрессировщица Анне Крюгер, а также танцоры Villemdrillem и JJ-Street.

В подготовке и проведении трехдневного мероприятия принимают участие более 150 волонтеров, ожидаются тысячи зрителей.

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