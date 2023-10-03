Будет круто! Tallinn International Horse Show отмечает свое двадцатилетие

В эти выходные на Unibet Arena в Таллинне в двадцатый раз подряд пройдет крупнейший в Эстонии конноспортивный праздник - Tallinn International Horse Show, в рамках которого также пройдет этап Кубка мира по конкуру.
В мероприятии примут участие 99 наездников из шести стран и 145 лошадей. Кульминационными моментами соревнований станут шоу-зона, которая запланирована на субботу, 7 октября, дистанция с шестью препятствиями и этап Кубка мира по конкуру, который состоится в воскресенье, 8 октября.
Традиционно для всех поклонников конного спорта приготовлена и обширная культурная программа. В этом году зрителей порадуют, например, знаменитая дрессировщица Анне Крюгер, а также танцоры Villemdrillem и JJ-Street.
В подготовке и проведении трехдневного мероприятия принимают участие более 150 волонтеров, ожидаются тысячи зрителей.
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