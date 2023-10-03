МНЕНИЕ ⟩ В западном мире распространилась болезнь, угрожающая парламентаризму

Тот, кто хочет, чтобы Рийгикогу работал, должен смириться с тем, что эти проклятые законы будут приняты. Те, кто хотят не допустить принятия этих законов, должны признать, что тогда работа Рийгикогу прекратится.

Наступила осень, и природа умирает. В этом нет ничего плохого, весной она родится вновь. Но если начнет умирать эстонская демократия, что-то сломается. Если демократия действительно умрет, она, возможно, и не возродится. Поэтому мы спрашиваем себя и друг друга, можно ли спасти эстонский парламентаризм, и даем на этот вопрос разные ответы.

Речь ведь идет не только об Эстонии. Политическая конфронтация становится все более непримиримой во многих других странах, особенно, конечно, в США. Трамп и Байден противостоят друг другу, как Октавиан и Антоний. Напомним, эти люди боролись за имперскую власть и ни один из них не вернул бы демократию. Демократия к тому времени просто закончилась, причем почти на пару тысячелетий.

Созрели ли американцы сейчас для того, чтобы отказаться от своих священных принципов, от свободы и демократии? Это кажется невозможным. Но римлянам на протяжении сотен лет это тоже казалось невозможным - и все же это произошло.