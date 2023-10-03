Массовая разборка с участием около ста подростков: полиция возбудила уголовное дело

По факту массовой разборки в Пыльва полиция возбудила уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка. В настоящее время правоохранительным органам известно, что между отдельными молодыми людьми возник конфликт, который перерос в массовую драку с привлечением других участников.
Полиция уже побеседовала с некоторыми участниками конфликта, и дальнейшее выяснение обстоятельств продолжается, сообщил Postimees руководитель Пыльваской региональной группы Калле Валль.
По словам старейшины волости Пыльва Мартти Рыйгаса (Партия реформ), конфликт произошел между несколькими людьми, а остальные пришли из любопытства. «Никаких массовых беспорядков никто не планировал, и большинство молодых людей, пришедших посмотреть, были настроены вполне мирно. Информация появилась в социальных сетях, а затем люди собрались, чтобы понаблюдать за происходящим», - сказал Рыйгас.
Хотя конфликт произошел якобы между молодыми людьми из Пыльва и Выру, старейшина не считает, что между городами существует вражда. Скорее, «Пыльва против Выру» используется в переносном смысле. «Если бы между Пыльва и Выру существовала какая-то вражда, то она была бы постоянной и все бы об этом знали. Но такого нет. Люди подшучивают друг над другом в социальных сетях, но так же, я думаю, происходит и в других местах». Старейшине пока не приходилось советоваться на эту тему со своим коллегой из Выру, но на следующей встрече они обязательно обменяются мнением по поводу случившегося.
Также нельзя считать особой проблемой компании подростков, которые проводят время на улицах города. «Бывает, что кто-то опрокидывает мусорные баки или раскидывает мусор. Но бояться нечего. Здесь очень спокойно», - говорит Рыйгас.
Валль подтвердил, что полиция будет продолжать следить за возможными сборищами молодежи, но в настоящее время нет оснований полагать, что это повторится. «Это было спонтанный сбор, все довольно быстро разошлись».
Однако в случае распространения призывов к сборищам полиция просит немедленно сообщать об этом. «Собираться из любопытства может быть опасно, и существует реальный риск стать жертвой преступления», - объяснил Валль.
В пятницу вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что около ста молодых людей из Выру и Пыльва собрались для выяснения отношений.
«Когда прибыли полицейские патрули, толпа сразу же начала расходиться, но, по оценкам, на месте могло находиться около ста человек в возрасте от 14 до 30 лет. При выяснении причин и обстоятельств сбора участники рассказали, что между жителями Выру и Пыльва возник конфликт в социальной сети Snapchat, и был призыв собраться и выяснить отношения», - рассказал Postimees глава отделения полиции Юго-Восточной Эстонии Тайсто Паю. Поэтому на место происшествия, помимо патрульных полицейских, выехали группы быстрого реагирования и патрульные с собакой.