Украина готовится к войне на годы и перераспределяет бюджет. Вскоре будет создан специальный Оборонный фонд, который будет направлен в том числе на долговрочные инвестиции в оборонную промышленность. Украинцы готовятся обеспечить россиянам отключение от ежевечернего скабеевского «телегипноза». Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Инвестиции Украины в собственную оборонку, ручная дележка бюджетов и ожидаемое отключение телегипноза для россиян. Обзор событий в Украине
Перераспределение средств в бюджете Украины говорит о том, что правительство страны готовится к длительному противостоянию с Россией. Если в текущем году упор делали на восстановление страны, то в бюджете на 2024 год финансирование Министерства восстановления и подчиненных ему структур урезали со 119 до 39 миллиардов гривен.
«Сэкономленные» на восстановлении почти 80 миллиардов перераспределили в пользу Министерства стратегической промышленности (то есть оборонки) и Министерства цифровой трансформации.
Таким образом, обозначились приоритеты украинской власти на будущий год: бюджет оборонной промышленности вырос на 618%, цифровизация, которая тоже является частью оборонной стратегии - на 350%. Скажем, «Армия дронов» - это проект Минцифры.
Казалось бы, на третьем году войны переход страны с ремонта дорог на выпуск оружия и дронов - вполне естественный процесс. Однако, ведущие украинские СМИ видят в таком перераспределении средств не столько логику военного времени, сколько отражение политических интриг и попытку перевести финансовые потоки на непрозрачные схемы распределения.
Дело в том, что Минвосстановления занималось не только дорогами. Это министерство - своеобразная «скорая помощь», которая направляется туда, где нужно срочно решать проблемы, возникающие из-за войны. Это может быть и строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, и восстановление разбомбленных россиянами мостов, водоканалов, и защита энергетической инфраструктуры.
Сейчас, все эти вопросы правительство предполагает решать в ручном режиме из средств резервного фонда. При этом понятно, что решение о выделении средств на восстановление условного моста в городе N путем поднятия рук членов Кабмина - это не совсем прозрачная схема распределения средств. Соотношение выделенных на восстановление 39 млрд тоже говорит о многом.
Однако самое неприятное, что эту «революцию» в бюджете связывают с игрой бюрократической системы против главы Минвосстановления Александра Кубракова и с желанием Офиса президента (ОП) контролировать (читай – подчинить) бюджет его министерства.
Предполагалось, что Кубракова переведут на должность министра обороны, вместо Резникова, а в кресло министра по восстановлению усадят нынешнего вице-премьера, ставленницу главы ОП Андрея Ермака Юлию Свириденко. Однако Кубраков поставил такие условия, которые Зеленский расценил чуть ли не как ультиматум, поэтому схема не сработала.
«После того, как деньги Минвосстановления не удалось перевести под надзор человека ОП, эти бюджеты просто исчезли. В сухом остатке пока что выходит, что бюджет министерства Кубракова на следующий год троекратно уменьшился», - написала «Украинская правда».
Издание процитировало одного из своих источников в окружении Кубракова: «Думаю, мы потерю Фонда ликвидации точно перекроем. Речь не о деньгах. Страшно то, что как только россияне отошли от Киева, мы снова погрязли в бюрократии и войнах друг с другом».
Новая эра Укроборонпрома
Каковы бы ни были мотивы, однако сам факт перевода экономики Украины на военные рельсы - обстоятельство положительное, если учесть, что в России это уже произошло. Особенно это важно, если учесть предвыборную неопределенность в США и неожиданную напряженность в отношениях с братской Польшей.
Готовясь к игре вдолгую, Киев пришел к выводу, что рассчитывать лучше только на себя. Одним из плодов такого осознания стал Форум оборонных индустрий, прошедший в столице Украины с участием 252 компаний из 30 стран. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это мероприятие началом новой эпохи в развитии украинского оборонпрома.
«Мы теперь не просто тащим в Украину иностранное оружие. Мы интегрируем украинский ОПК в натовскую оборонную промышленность. Мы основываем взаимовыгодные партнерства и привлекаем передовые технологии, чтобы самим производить мощное оружие в необходимом количестве, чтобы у солдата было все, что ему нужно для защиты себя и уничтожения врага, чтобы после победы оружие созданное Украиной совместно с партнерами было наиболее конкурентоспособным в мире», – написал он.
Президент Украины, выступивший на Форуме, заявил о создании Альянса оборонных индустрий и объявил, что к нему уже присоединились 13 крупных мировых производителей. Кроме того, Владимир Зеленский объявил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.
Также будет создан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы («плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частных инвестиций») для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества.
Нужно отметить, что создание Украиной собственных современных вооружений - это не только об уменьшении зависимости от иностранных поставок вооружений, но и о том, чтобы у Украины были развязаны руки непосредственно в отношении РФ.
Если из-за опасений быть втянутым в прямой конфликт с Россией Запад до сих пор ограничивает применение своих вооружений на территории государства-агрессора, то имея собственные дальнобойные ракеты или соответствующие БПЛА, Украина сможет изменить тактику и стратегию своей обороны, перенося войну на территорию противника. Это значит, мы сможем бороться уже не с последствиями, а с причинами российской агрессии, то есть, влиять на ее внутреннюю политику.
Россияне могут остаться без телесказок на ночь
Впрочем, россияне уже сейчас начинают ощущать на себе все прелести «освобождения», которые они несут украинскому народу. Жители Курской области 29 сентября впервые употребляли термин «блэкаут» без злорадства, как это было зимой, когда РФ бомбила энергетические объекты Украины. Губернатор Роман Старовойт заявил об атаке беспилотников на подстанцию, в результате чего «были обесточены пять населенных пунктов и больница».
В тот же день СБУ предоставила украинским журналистам видео этой атаки. По словам источника в спецслужбе, именно к этой подстанции были подключены важные военные объекты РФ. Из последующего комментария, очевидно, что целью организации блэкаута было не только обесточить эти объекты.
«Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопков"», - сказал он.
Важность факта этого удара по электроподстанции в том, что это, пожалуй, первый объект не военной инфраструктуры в России, который был поражен Украиной. Это не оружейный завод, не склад боеприпасов, не аэродром и даже не нефтебаза.
Отключение электричества сразу в пяти (СБУ сообщает о семи) населенных пунктах - не только предупреждение об ответке, если РФ продолжит этой зимой прошлогоднюю практику замораживания украинцев: это еще и перенос непосредственного ощущения войны на жителей этих городов и сел.
Если наложить это ощущение на такое естественное следствие отключения электричества, как выключение ежевечернего телегипноза, то президентская кампания Путина может в итоге сопровождаться эффектом некоторой прочистки мозгов дорогих россиян.
В общем, это сигнал, который Кремлю нельзя недооценивать, потому что ПВО к каждой подстанции не поставишь, а вкопать энергообъекты в землю или забетонировать, как делают сейчас украинцы, Москва, не ожидавшая такой наглости, уже не успеет.
К тому же, возможности российской ПВО тоже ограничены. ГУР МО Украины сообщил, что после последних ударов по Крыму, РФ вынуждена перебрасывать системы ПВО на полуостров с Дальнего востока. А ведь где тонко, там и рвется.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.