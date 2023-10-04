Инвестиции Украины в собственную оборонку, ручная дележка бюджетов и ожидаемое отключение телегипноза для россиян. Обзор событий в Украине

Россияне могут остаться без телесказок на ночь

Впрочем, россияне уже сейчас начинают ощущать на себе все прелести «освобождения», которые они несут украинскому народу. Жители Курской области 29 сентября впервые употребляли термин «блэкаут» без злорадства, как это было зимой, когда РФ бомбила энергетические объекты Украины. Губернатор Роман Старовойт заявил об атаке беспилотников на подстанцию, в результате чего «были обесточены пять населенных пунктов и больница».

В тот же день СБУ предоставила украинским журналистам видео этой атаки. По словам источника в спецслужбе, именно к этой подстанции были подключены важные военные объекты РФ. Из последующего комментария, очевидно, что целью организации блэкаута было не только обесточить эти объекты.

«Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут - не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если РФ и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопков"», - сказал он.

Важность факта этого удара по электроподстанции в том, что это, пожалуй, первый объект не военной инфраструктуры в России, который был поражен Украиной. Это не оружейный завод, не склад боеприпасов, не аэродром и даже не нефтебаза.