PÖFF представляет ⟩ В KUMU покажут фильм о дизайне культовых музыкальных альбомов

Известный фотограф, режиссер музыкальных видео и фильмов Антон Корбайн, снимавший Joy Division и Bjork, U2 и Depeche Mode, в 2022 году снял фильм «Квадратура круга» (Squaring the Circle). В нем он подходит к теме дизайна обложек (англ. cover design) через историю Hipgnosis - английской студии, основанной в конце 1960-х годов. Компания Сторма Торгерсона и Обри Пауэлла была ключевым игроком этого рынка, который произвел в своем сегменте эстетическую революцию.

Альбом Pink Floyd 1973 года принес им всемирную известность. Удивительно, что он до сих пор находится на вершине рейтингов лучших обложек всех времен. Так, минувшим летом известнейшее музыкальное издание Billboard поместило The Dark Side of the Moon на шестое место своего очередного топа.

Всего в архиве Hipgnosis более трехсот обложек. Их дизайнерские решения украшают альбомы Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, Genesis, Пола Маккартни и других легенд помимо Pink Floyd. Большая часть этих обложек стали классикой, совершив ряд локальных прорывов в дизайне грамзаписи.

Разворот альбома Houses of the Holy группы Led Zeppelin, изданного в том же 1973 году. Фото: Wikimedia Commons

«Этот фильм — любовное письмо утраченному искусству обложек», - поспешила похоронить старое искусство американская пресса после премьеры фильма на прошлогоднем фестивале Telluride. Хотя как раз в наши дни уважающие себя составы вновь выпускают тиажи на виниле и считают делом чести разработку оригинального cover design.

В среду, 4 октября, в 18:00 в зале Kumu картину Корбайна представит музыкант Таави-Пеэтер Лийв, чей альбом Skorpion в этом году получил награду музыкального бизнеса Эстонии в категории лучшего дизайна. Дизайн этой пластинки разработали Ульрике Бретт Ууккиви и Ингмар Ярве.