PÖFF представляет ⟩ В KUMU покажут фильм о дизайне культовых музыкальных альбомов

Известный фотограф, режиссер музыкальных видео и фильмов Антон Корбайн, снимавший Joy Division и Bjork, U2 и Depeche Mode, в 2022 году снял фильм «Квадратура круга» (Squaring the Circle). В нем он подходит к теме дизайна обложек (англ. cover design) через историю Hipgnosis - английской студии, основанной в конце 1960-х годов. Компания Сторма Торгерсона и Обри Пауэлла была ключевым игроком этого рынка, который произвел в своем сегменте эстетическую революцию.

Альбом Pink Floyd 1973 года принес им всемирную известность. Удивительно, что он до сих пор находится на вершине рейтингов лучших обложек всех времен. Так, минувшим летом известнейшее музыкальное издание Billboard поместило The Dark Side of the Moon на шестое место своего очередного топа.