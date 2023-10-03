МНЕНИЕ ⟩ Социал-демократы и «Ээсти 200» скоро начнут показывать зубы

Первый госбюджет, составленный нынешней правительственной коалицией, только что был одобрен правительством, и хотя он вызвал критику как со стороны общества, так и со стороны оппозиции, по крайней мере, теперь он уже отправлен правительством в парламент. Следует отметить, что этот бюджет подвергся критике и внутри Партии реформ, и тут можно вспомнить слова Маргит Сутроп о ее поддержке финансирования высшего образования, а также рассказы Андруса Ансипа о том, как он в свое время готовил бюджеты, которые сопровождались словами, что все сейчас можно было бы сделать куда лучше.

Воспоминания Ансипа, возможно, и не представляли большого интереса для широкой публики, но, наверное, они могли вызвать раздражение у некоторых высокопоставленных политиков Партии реформ, которые сейчас могли обсуждать между собой, как обстоят дела нынче и как они обстояли раньше. Однако для понимания общей картины также важно и посмотреть на статус и на возможную судьбу этой коалиции. Если в день выборов показатели коалиционных партий были на голову выше показателей оппозиционных партий, то на данный момент оппозиция суммарно опережает коалицию в рейтингах примерно на 15%.

Можно сказать, что на самом деле это ничего не решает, но все-таки это что-то да значит, ведь мы знаем, что для сегодняшнего эстонского политика рейтинг так же важен, как и собственный день рождения.