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МНЕНИЕ ⟩ Социал-демократы и «Ээсти 200» скоро начнут показывать зубы

, колумнист
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Отть Луми.
Отть Луми. Фото: Kermo Benrot
  • Проект госбюджета критиковали и внутри Партии реформ
  • Приближение выборов в Европарламент мотивирует соцдемов и «Ээсти 200» стать заметнее
  • Рейтинг для эстонского политика не менее важен, чем собственный день рождения

Наблюдавшийся до сих пор молчаливый мир между партнерами по коалиции, когда партии закрывают глаза на скандалы, происходящие в дружественных им партиях, может закончится перед выборами в Европарламент, пишет колумнист Отть Луми.

Первый госбюджет, составленный нынешней правительственной коалицией, только что был одобрен правительством, и хотя он вызвал критику как со стороны общества, так и со стороны оппозиции, по крайней мере, теперь он уже отправлен правительством в парламент. Следует отметить, что этот бюджет подвергся критике и внутри Партии реформ, и тут можно вспомнить слова Маргит Сутроп о ее поддержке финансирования высшего образования, а также рассказы Андруса Ансипа о том, как он в свое время готовил бюджеты, которые сопровождались словами, что все сейчас можно было бы сделать куда лучше.

Воспоминания Ансипа, возможно, и не представляли большого интереса для широкой публики, но, наверное, они могли вызвать раздражение у некоторых высокопоставленных политиков Партии реформ, которые сейчас могли обсуждать между собой, как обстоят дела нынче и как они обстояли раньше. Однако для понимания общей картины также важно и посмотреть на статус и на возможную судьбу этой коалиции. Если в день выборов показатели коалиционных партий были на голову выше показателей оппозиционных партий, то на данный момент оппозиция суммарно опережает коалицию в рейтингах примерно на 15%.

Можно сказать, что на самом деле это ничего не решает, но все-таки это что-то да значит, ведь мы знаем, что для сегодняшнего эстонского политика рейтинг так же важен, как и собственный день рождения.

Если рассматривать природу этой коалиции с политической точки зрения, то выбор между «ориентированностью на власть» или «ориентированностью на программу» выглядит сделанным в пользу второго варианта. У коалиции значительное большинство в парламенте, при этом идеологическая дистанция между правящими партиями невелика. Между «Ээсти 200» и Партией реформ ее вообще нет, в случае с социал-демократами и реформистами она теоретически присутствует, но пока проявляется в небольшом объеме.

Также заметно, что на публичные скандалы с той или иной правящей партией не следовало тактической реакции со стороны коалиционных партнеров. В этом смысле можно предположить, что весенние скандалы с «Ээсти 200» и отсутствие реакции на них Партии реформ обеспечили и отсутствие реакции «Ээсти 200» на осенние скандалы с Партией реформ, но пока я просто оставлю эту мысль висящей в воздухе.

Для Партии реформ продвижение своей повестки до сих пор не требовало большего искусства, и в каком-то смысле можно сказать, что у этого правительства во многом лицо Партии реформ, но каково же оно, лицо самой этой партии? Партия, снижающая налоги, со временем превратилась в партию, повышающую налоги, а политика жесткой экономии, продемонстрированная общественности в прошлом месяце, была не очень убедительной, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы.

Но давайте признаем, что меры по урезанию, которые, по крайней мере, начались неубедительно, можно будет оценить только через некоторое время. Возможно, это было только плохое начало, и вдруг конец будет куда лучше.

Тут на ум приходит Маргарет Тэтчер, вошедшая в историю как королева жесткой экономии в Европе. Подобную известность Тэтчер приобрела уже в 1970 году, когда ее повысили до министра образования, в задачу которого входило проведение сокращения расходов министерства.

В результате одного из урезаний дети в возрасте 7-11 лет перестали получать бесплатное молоко в школе, что вызвало гневные нападки со стороны Лейбористской партии и целую кампанию в СМИ, определявшую министра как «Маргарет Тэтчер, похитительницу молока».

Но особенно Тэтчер стала известна своей тягой к строгой экономии, когда стала премьер-министром. Например, печально известное сокращение финансирования высшего образования в первый год ее пребывания на посту премьер-министра привело к тому, что она стала первым послевоенным премьер-министром, не получившим звания почетного гражданина Оксфорда.

Конечно, это всего лишь несколько примеров, потому что, в конце концов, мы знаем, что политика Тэтчер, ориентированная на интересы частного сектора, в результате помогла Великобритании выйти из экономического кризиса. Это также доказывает тот факт, что политика жесткой экономии как таковая является мировоззренческим феноменом, и ни одному нормальному социалисту она не может прийтись по вкусу.

Однако после того, как оказался составлен первый бюджет, можно с большой долей вероятности ожидать, что и «Ээсти 200», и социал-демократы теперь начнут гораздо чаще показывать зубы и свои истинные лица (потому что когда еще это делать, если не сейчас).

Выборы в Европарламент не за горами, и социал-демократы и «Ээсти 200» нацелены получить мандат на этих выборах. И хотя выборы в Европарламент - это прежде всего внешнеполитические выборы, отрицать влияние на них общего внутриполитического фона никак нельзя.

Поэтому можно с высокой вероятностью прогнозировать, что преобладающее до сих пор в выступлениях коалиции послание о том, что, мол, мы самые умные, сменится появлением гораздо более сильной политики, диктуемой определенными группами интересов, основным источником вдохновения которой станет недовольство социал-демократов и «Ээсти 200» своими рейтингами.

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