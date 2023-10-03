МНЕНИЕ ⟩ Социал-демократы и «Ээсти 200» скоро начнут показывать зубы

Но особенно Тэтчер стала известна своей тягой к строгой экономии, когда стала премьер-министром. Например, печально известное сокращение финансирования высшего образования в первый год ее пребывания на посту премьер-министра привело к тому, что она стала первым послевоенным премьер-министром, не получившим звания почетного гражданина Оксфорда.
Конечно, это всего лишь несколько примеров, потому что, в конце концов, мы знаем, что политика Тэтчер, ориентированная на интересы частного сектора, в результате помогла Великобритании выйти из экономического кризиса. Это также доказывает тот факт, что политика жесткой экономии как таковая является мировоззренческим феноменом, и ни одному нормальному социалисту она не может прийтись по вкусу.
Однако после того, как оказался составлен первый бюджет, можно с большой долей вероятности ожидать, что и «Ээсти 200», и социал-демократы теперь начнут гораздо чаще показывать зубы и свои истинные лица (потому что когда еще это делать, если не сейчас).
Выборы в Европарламент не за горами, и социал-демократы и «Ээсти 200» нацелены получить мандат на этих выборах. И хотя выборы в Европарламент - это прежде всего внешнеполитические выборы, отрицать влияние на них общего внутриполитического фона никак нельзя.
Поэтому можно с высокой вероятностью прогнозировать, что преобладающее до сих пор в выступлениях коалиции послание о том, что, мол, мы самые умные, сменится появлением гораздо более сильной политики, диктуемой определенными группами интересов, основным источником вдохновения которой станет недовольство социал-демократов и «Ээсти 200» своими рейтингами.