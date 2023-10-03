Было два, стало 124: количество заявлений о желании сменить пол растет с каждым годом

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (социал-демократы), отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Хелира-Вальдора Сеэдера («Отечество»), представила зарегистрированную в системе документооборота Министерства социальных дел информацию о заявлениях о направлении на медицинскую экспертную комиссию (МЭК), а также об изданных Министерством социальных дел на основании решений МЭК о разрешении медицинских процедур по смене пола.

В период с 2008 по 2022 год в Министерство социальных дел было подано 304 заявления о желании сменить пол, а больше всего их было подано в прошлом году - 124. В этом же году министр подписал 29 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола.

Всего с 2000 по 2022 годы министр социальных дел подписал 205 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола. Больше всего приказов было подписано в 2020 году - 43. В прошлом году министр подписал 29 таких приказов.

По оценкам программы ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS, трансгендерные люди, то есть люди, которые не соответствует тому полу, в котором родились, могут составлять 0,1-1,1% от взрослого населения.

Из ответа Сиккут также следует, что не за каждым приказом следовало изменение данных о поле в Регистре народонаселения. «Совместно с Министерством внутренних дел мы уточнили количество изменений данных о поле в Регистре народонаселения. Статистика доступна с 2010 года, когда был создан регистр», - говорится в ответе.