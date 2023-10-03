Было два, стало 124: количество заявлений о желании сменить пол растет с каждым годом

В Эстонии количество заявлений о желании сменить пол растет экспоненциально, то есть увеличивается с каждым годом. Если в 2008 году в Министерство социальных дел на смену пола было подано всего два заявления, то в прошлом году уже 124.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (социал-демократы), отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Хелира-Вальдора Сеэдера («Отечество»), представила зарегистрированную в системе документооборота Министерства социальных дел информацию о заявлениях о направлении на медицинскую экспертную комиссию (МЭК), а также об изданных Министерством социальных дел на основании решений МЭК о разрешении медицинских процедур по смене пола.
В период с 2008 по 2022 год в Министерство социальных дел было подано 304 заявления о желании сменить пол, а больше всего их было подано в прошлом году - 124. В этом же году министр подписал 29 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола.
Всего с 2000 по 2022 годы министр социальных дел подписал 205 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола. Больше всего приказов было подписано в 2020 году - 43. В прошлом году министр подписал 29 таких приказов.
По оценкам программы ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS, трансгендерные люди, то есть люди, которые не соответствует тому полу, в котором родились, могут составлять 0,1-1,1% от взрослого населения.
Из ответа Сиккут также следует, что не за каждым приказом следовало изменение данных о поле в Регистре народонаселения. «Совместно с Министерством внутренних дел мы уточнили количество изменений данных о поле в Регистре народонаселения. Статистика доступна с 2010 года, когда был создан регистр», - говорится в ответе.
Исходя из данных статистики Регистра народонаселения, с 2010 по 2023 годы 122 человека сменили пол. Из них 68 совершили трансгендерный переход в мужчину, а 54 - в женщину.
Что нужно для трансгендерного перехода в Эстонии?
Согласно Государственному порталу, в Эстонии процесс признания пола регулируется постановлением министра социальных дел от 1999 года, в котором устанавливаются общие требования к медицинским процедурам по смене пола.
Для проведения медицинских процедур, необходимых для принятия решения о половой принадлежности и смены пола, лицо должно подать соответствующее заявление в Министерство социальных дел и ходатайствовать о решении относительно возможности смены пола от медицинской экспертной комиссии, сформированной министром социальных дел.
Положительное решение медицинской экспертной комиссии является основанием для приказа министра социальных дел, которым дается разрешение на медицинские процедуры по смене пола:
- после диагностирования транссексуализма можно начать гормональное лечение,
- при социальной адаптации ходатайствующего о смене пола хирургическая смена пола разрешена по прошествии одного года после выдачи соответствующего приказа. Хирургическая смена пола для ходатайствующего о смене пола необязательна.
Окончательное решение экспертной комиссии об изменении пола выдается ходатайствующему о смене пола по прошествии не менее двух лет после начала медицинских процедур и лечения.