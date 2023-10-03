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Мнение ⟩ Ветеринар - стержень эстонской экономики

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Ану Хелленурме.
Ану Хелленурме. Фото: Ove Maidla
  • Необходимо больше ветеринаров, владеющих эстонским языком
  • Возможный продовольственный кризис хуже энергетического
  • Важны наука, инновации и инвестиции в молодежь

Ветеринары - очень важные специалисты, которые, помимо лечения животных, играют гораздо более широкую роль в обеспечении благополучия общества, пишет Ану Хелленурме, член Совета Эстонского университета естественных наук (ЭУЕН).

Область деятельности ветеринара - это не только (домашние и сельскохозяйственные) животные, но и принцип «единого здоровья», при котором основное внимание уделяется межотраслевому сотрудничеству для решения сложных проблем. Это включает в себя сложные взаимосвязи между людьми, животными и окружающей средой, поскольку здоровье всех них взаимосвязано и требует от ветеринара усилий в рамках всех дисциплин.

Это, конечно, не изучено, но у меня есть гипотеза, что люди с ветеринарным образованием более полезны, потому что в них есть еще один фактор. Мы называем это «фактором внимания» - они тоже видят за животным человека. В Эстонии президент также является ветеринаром, и мы видим, как президент Карис обращается с людьми.

Ветеринар, ставший ректором университета, не является чем-то новым. В этот список вписывается и предыдущий ректор ЭУЕН Майт Клаассен, нынешний член Рийгикогу. Вамбо Каал, бывший депутат Рийгикогу, оставил свой значительный след в развитии Эстонии, а Тыну Пост, крупный фермер, является примером из производственной сферы.

Кроме того, люди, получившие ветеринарное образование, обладают своеобразным "фактором внимания": за животным они видят человека.

Может показаться, что одним из главных столпов движения общества вперед является информатика, тем не менее в октябре этого года исполняется 175 лет со дня начала ветеринарного образования в Эстонии. Это, безусловно, одна из тех профессий, которые меняют мир или сохраняют его. В настоящее время необходимо больше ветеринаров, владеющих эстонским языком. Возможно, эта потребность будет существовать не всегда. Задача не является невыполнимой, ведь маленькой стране нужны не сотни ветеринаров, а всего лишь еще одна группа обучения на эстонском языке. Как говорится, да будет так.

Переход к бесплатному высшему образованию дал возможность получить хотя бы одну специальность за счет налогоплательщика, но при этом отнял возможность получить образование на эстонском языке за свой счет. В ЭУЕН это означало начало платного обучения ветеринарии на английском языке, и надо признать, что финны с успехом пользуются этой возможностью.

Плата за обучение является, пожалуй, одним из стимулов для завершения учебы в номинальные сроки. В настоящее время увеличение числа студентов-ветеринаров, обучающихся на эстонском языке, возможно за счет платного обучения, поскольку не хватает лабораторных площадей. Студенту ветеринарного факультета необходимо знать анатомию животных. Этому не научишься по слайду PowerPoint, и на организацию такого обучения нет дополнительных средств.

Пока я пишу эти строки, по радио передают, что правительство обсуждает вопрос о выходе из прошлогоднего соглашения о финансировании высшего образования. Даже эти деньги предназначались только для облегчения проблем с оплатой труда в высших учебных заведениях. Новых ветеринаров на эти деньги нигде не найти. Это плохая затея.

Образование не горит и не тонет, правда, оно нуждается в обновлении. Вспоминается история, рассказанная одной из наших ушедших ветеринаров, Тайми Парве, о том, как после того, как сгорел дом, отец сказал ей: «Теперь у нас осталось только твое образование!».

Одним из направлений деятельности этого ветврача и замечательной защитницы окружающей среды стал запуск производства вакцины против стригущего лишая в Хальяла, Эстония. Выйдя на пенсию, она стала защитницей подземных вод Пандивере.
 

Энергетический кризис четко обозначил два аспекта: хотя на бумаге все хорошо, мы не были готовы к чрезвычайной ситуации, поскольку в стране не было четкого видения и плана действий в этой сфере. У людей были разные представления об этом, каждый имел для себя свое.

Ситуация в производстве продуктов питания такая же, как и в энергетике. Если в Эстонии возникнет продовольственный кризис, чего нельзя полностью исключать, то этот кризис будет гораздо острее, чем рост цен на электроэнергию и газ. Некоторое время можно прожить без электричества, но не без еды.

Мы все надеемся, что подобный кризис никогда не коснется Эстонии. Однако если бы это произошло, действовать было бы безнадежно поздно. Что касается животноводства и птицеводства, то процент самообеспеченности во всех отраслях ниже ста. И даже по свежим овощам уровень самообеспеченности составляет лишь около пятидесяти процентов.

Продовольственная безопасность на самом деле означает, что мы можем производить в Эстонии все, что нам нужно для жизни. Карл Роберт Якобсон сказал: «Каждая нация свободна, когда у нее на столе есть свой хлеб, молоко и мясо».

Обеспечение продовольственной безопасности Эстонии имеет ряд других очень важных экономических и социальных аспектов, которые показывают, что это не может быть только делом Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

Самообеспеченность Эстонии основными видами продовольствия (мясо, молоко, зерно, овощи) - это не только кризисный вопрос. Нам не нужно тратить ресурсы на создание антикризисных запасов (хотя в какой-то мере это так), но инвестиции в это дело также являются одним из ключевых способов сделать наше растениеводство и животноводство конкурентоспособным и устойчивым. Как говорится, два в одном. Это означает, что в дополнение к животноводам и растениеводам у нас должны быть ветеринары.

Для обеспечения как здоровья стад, так и контроля над ними. Также случаи потери домашних животных не предугадать.

Обеспечение продовольственной безопасности не может быть делом только Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

Итак, в наш век святого Excel единственное сообщение, дошедшее до общественности, — это сбалансированный бюджет, и это важно. Другими словами, чтобы заработать на свинине, сначала нужно иметь деньги на ее выращивание. Эти деньги надо предусмотреть.

В этом году на конференции по научной политике "Наука как двигатель развития Эстонии. Как стать "зеленым" умным путем" Яак Аавиксоо отметил, что, признаем мы это или нет, ни один человек не может жить без природных ресурсов. Он выделил три важнейших природных ресурса, необходимых для выживания эстонского государства: продукты питания, древесина и минеральные ресурсы.

Короче говоря, сельское хозяйство, в том числе животноводство, — это не просто фермерский бизнес. Все, что связано с производством продуктов питания, должно быть высшим приоритетом.

Как добиться осмысленных и скоординированных действий, чтобы каждый вносил свой вклад в достижение поставленных целей? На конференции «От фермы до тарелки» Кристьян Порт, профессор естественных и медицинских наук Таллиннского университета, описал сложившуюся ситуацию.

В сотрудничестве есть сила! Необходим диалог между всеми дисциплинами!

Подводя итог, можно сказать, что важно найти самую важную цель, к которой нужно стремиться, и сплотить вокруг нее наших сотрудников. Если эта цель понятна людям, и они понимают, почему они что-то делают и как они могут внести свой вклад, то можно добиться изменения поведения и больших результатов. Область, в которую следует инвестировать сегодня, - это наука, инновации и молодежь.

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