Мнение ⟩ Ветеринар - стержень эстонской экономики

Для обеспечения как здоровья стад, так и контроля над ними. Также случаи потери домашних животных не предугадать.
Обеспечение продовольственной безопасности не может быть делом только Министерства регионального развития и сельского хозяйства.
Итак, в наш век святого Excel единственное сообщение, дошедшее до общественности, — это сбалансированный бюджет, и это важно. Другими словами, чтобы заработать на свинине, сначала нужно иметь деньги на ее выращивание. Эти деньги надо предусмотреть.
В этом году на конференции по научной политике "Наука как двигатель развития Эстонии. Как стать "зеленым" умным путем" Яак Аавиксоо отметил, что, признаем мы это или нет, ни один человек не может жить без природных ресурсов. Он выделил три важнейших природных ресурса, необходимых для выживания эстонского государства: продукты питания, древесина и минеральные ресурсы.
Короче говоря, сельское хозяйство, в том числе животноводство, — это не просто фермерский бизнес. Все, что связано с производством продуктов питания, должно быть высшим приоритетом.
Как добиться осмысленных и скоординированных действий, чтобы каждый вносил свой вклад в достижение поставленных целей? На конференции «От фермы до тарелки» Кристьян Порт, профессор естественных и медицинских наук Таллиннского университета, описал сложившуюся ситуацию.
В сотрудничестве есть сила! Необходим диалог между всеми дисциплинами!
Подводя итог, можно сказать, что важно найти самую важную цель, к которой нужно стремиться, и сплотить вокруг нее наших сотрудников. Если эта цель понятна людям, и они понимают, почему они что-то делают и как они могут внести свой вклад, то можно добиться изменения поведения и больших результатов. Область, в которую следует инвестировать сегодня, - это наука, инновации и молодежь.