Мнение ⟩ Ветеринар - стержень эстонской экономики

Энергетический кризис четко обозначил два аспекта: хотя на бумаге все хорошо, мы не были готовы к чрезвычайной ситуации, поскольку в стране не было четкого видения и плана действий в этой сфере. У людей были разные представления об этом, каждый имел для себя свое.

Ситуация в производстве продуктов питания такая же, как и в энергетике. Если в Эстонии возникнет продовольственный кризис, чего нельзя полностью исключать, то этот кризис будет гораздо острее, чем рост цен на электроэнергию и газ. Некоторое время можно прожить без электричества, но не без еды.

Мы все надеемся, что подобный кризис никогда не коснется Эстонии. Однако если бы это произошло, действовать было бы безнадежно поздно. Что касается животноводства и птицеводства, то процент самообеспеченности во всех отраслях ниже ста. И даже по свежим овощам уровень самообеспеченности составляет лишь около пятидесяти процентов.

Продовольственная безопасность на самом деле означает, что мы можем производить в Эстонии все, что нам нужно для жизни. Карл Роберт Якобсон сказал: «Каждая нация свободна, когда у нее на столе есть свой хлеб, молоко и мясо».