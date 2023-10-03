Врачи рекомендуют: при болях в пояснице могут помочь несложные упражнения

Боль в пояснице может быть вызвана множеством причин, например, это может быть неправильная сидячая поза, полученная во время тренировки травма или же чрезмерная беговая нагрузка. Если человек уже страдает от болей в пояснице, бег может усугубить ситуацию. Боль в пояснице часто встречается среди начинающих бегунов или тех людей, кто взял перерыв в занятиях спортом, а затем возобновил пробежки, и стал бегать или слишком часто, или слишком быстро. При этом умеренные физические нагрузки могут сыграть важную роль для избавления от болей в спине.

По словам Джордана Метцля, доктора медицинских наук, врача спортивной медицины в клинике специальной хирургии в Нью-Йорке и создателя специальной методики, существует три типа боли в пояснице: мышечная боль, боль в костях и дискогенная боль.

Мышечная боль возникает с обеих сторон нижнего отдела позвоночника. По утверждению Метцля, эта боль проявляется при повороте тела или движении. Боль, связанная с костями, ощущается как общая боль во всей нижней части спины. У людей старше 65 лет чаще всего возникают артритические боли в спине или болевые ощущения при трении костей. При дискогенной боли человек ощущает боль при наклоне туловища вперед, причем нередко боль может распространяться и на ноги. При дискогенных болях обязательно следует обратиться к врачу.

«Если у вас, например, слабые мышцы в районах бедра и ягодиц, эти мышцы могут быстро утомляться во время бега, и поэтому пояснице приходится больше работать, чтобы поддерживать вашу осанку и устойчивость», - добавляет Метцль.