Любимый магазин автовладельцев закрывается: все работники будут сокращены

Член правления товарищества с ограниченной ответственностью Heko Kaubandus Хейки Липанд пояснил, что идею завершения торговли вынашивал почти год. «Я не занимался никакой другой работой в своей жизни и чувствую, что мне нужно от нее отдохнуть. Я хочу для разнообразия заняться чем-нибудь другим», - сказал он и добавил, что 30 лет в качестве владельца магазина - хорошее круглое число, чтобы перевернуть новую страницу в жизни.