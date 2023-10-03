Любимый магазин автовладельцев закрывается: все работники будут сокращены

Магазин автозапчастей и канцелярских товаров Heko, который уже 30 лет работает в Пайде, прекратит свою деятельность и закроется в конце года. Последний день работы любимого многими автовладельцами магазина - 30 декабря. Все десять сотрудников магазина будут сокращены.
Член правления товарищества с ограниченной ответственностью Heko Kaubandus Хейки Липанд пояснил, что идею завершения торговли вынашивал почти год. «Я не занимался никакой другой работой в своей жизни и чувствую, что мне нужно от нее отдохнуть. Я хочу для разнообразия заняться чем-нибудь другим», - сказал он и добавил, что 30 лет в качестве владельца магазина - хорошее круглое число, чтобы перевернуть новую страницу в жизни.