РОСКОШЬ ⟩ Предпочтение эстонских продуктов упало до самого низкого уровня

Последнее совместное исследование покупательского поведения, проведенное Kantar Emor и Союзом пищевой промышленности, показало, что предпочтение эстонскими потребителями отечественных продуктов питания упало до самого низкого уровня за последние десять лет. Скидки и более низкая цена становятся все более важными критериями выбора.
Мониторинг покупательского поведения Kantar Emor за 2022 год показал, что почти три четверти или 73% жителей Эстонии отдают предпочтение отечественным продуктам питания. «Это самый низкий результат за последние десять лет - год назад предпочтение было на уровне 78%, а в 2004 году, как и в 2017 году - на уровне 90%», - пояснил эксперт по исследованиям Kantar Emor Айвар Воог.
«Уверенность в предпочтении отечественных продуктов также снижается - только 16% жителей полностью согласились с утверждением, что они отдают предпочтение отечественным продуктам при совершении покупок, по сравнению с 21% годом ранее. Заметное изменение предпочтений по сравнению с годом ранее произошло среди людей старшего и среднего возраста. В сегменте людей до 35 лет предпочтение домашней еды довольно существенно упало уже в 2021 году», - добавил Воог.
Как и в предыдущих исследованиях, среди неэстонцев и представителей сегмента с более низкими доходами предпочтение домашней продукции отдается также ниже среднего. Связь между предпочтением местных продуктов питания и размером доходов усилилась.
«На продовольственном рынке Эстонии царит большая конкуренция: помимо импортной продукции наши производители конкурируют еще и друг с другом, ведь в нашей пищевой промышленности работает более 900 компаний. Это довольно хорошая новость для потребителя, поскольку из-за конкуренции отрасли постоянно занимаются разработкой продукции, и конкуренция внутри сектора отражается в более широком ассортименте», - сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Исследование выявило, что две трети потребителей принимают решение о покупке импульсивно, причем основными факторами, влияющими на такое решение, являются предложение скидки (57%) и более дешевая цена (38%), а уже потом в качестве аргумента следуют содержание и вкус конкретного продукта (26%) и надежный бренд (17%).
«Как мы видим из мониторинга, влияние решений о покупке на цену в последние годы было высоким, и в экономической ситуации, когда цены на продукты питания растут быстрее, чем общий индекс потребительских цен, желтая этикетка продолжает играть важную роль. большую роль«, - сказала Потисепп.
Обзор пищевой промышленности за 2022 год Министерства сельского хозяйства показывает, что доля отечественных обычных продуктов в ассортименте магазинов составляла 60%, а выбор местных продуктов в большинстве товарных групп сократился по сравнению с предыдущим годом.
«Мы можем наблюдать общее сокращение эстонского ассортимента во всех сетях магазинов, а импортные товары стали дешевле почти в половине товарных групп, например, таких как молоко, йогурт, мороженое, говядина, птица, вареные колбасы и сосиски, пшеничная мука, печенье, пиво, консервированные огурцы и рыба. Товары под собственной торговой маркой магазинов также обычно дешевле, чем товары марки отечественных производителей», - пояснила Потисепп.
Все же, по словам Потисепп, эстонский потребитель доверяет отечественной пищевой промышленности, и в большинстве категорий товаров отечественные товары составляют более 50% оборота, а в некоторых - более 80% оборота.
«В этом плане ситуация даже немного улучшилась, и отечественные производители птицы могут быть особенно рады, ведь оборот мяса птицы эстонского происхождения впервые превысил 50%. Товары отечественного производства, преобладают, то есть составляют более 90%, в таких товарных группах, как вареная колбаса, копченое мясо и молоко», - добавила Потисепп.
Однако для большинства групп товаров зависимость от цены упоминалась чаще, чем в предыдущем опросе. Чаще всего выбор на основе стоимости делается при покупке сыра - так сказали 59% потребителей, купивших сыр. Выбор мяса, мясопродуктов и пищевых жиров (сливочного, рапсового масла) также чаще осуществляется потребителем исходя из цены по сравнению с другими группами товаров. Окончательный выбор торговой марки большинства продуктов питания обычно осуществляется только на месте в магазине.
Перед походом в магазин выбор бренда в основном делается в категории бульонов и кетчупов, около 60% потребителей склонны покупать товары определенной марки в этих группах товаров. При покупке молока, творога, хлеба, муки, фарша и блинов выбор марки также определен еще до похода в магазин.
Принятие решения непосредственно перед прилавком наиболее характерно для известных импульсных товаров: сладостей, хлебобулочных товаров и выпечки, различных готовых блюд. При покупке маринованного мяса, свежей свинины, бутербродных колбас-ветчин и сыра выбор бренда в основном осуществляется на месте, хотя покупку данной группы товаров заранее планируют около 80% покупателей.