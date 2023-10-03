РОСКОШЬ ⟩ Предпочтение эстонских продуктов упало до самого низкого уровня

Мониторинг покупательского поведения Kantar Emor за 2022 год показал, что почти три четверти или 73% жителей Эстонии отдают предпочтение отечественным продуктам питания. «Это самый низкий результат за последние десять лет - год назад предпочтение было на уровне 78%, а в 2004 году, как и в 2017 году - на уровне 90%», - пояснил эксперт по исследованиям Kantar Emor Айвар Воог.

«Уверенность в предпочтении отечественных продуктов также снижается - только 16% жителей полностью согласились с утверждением, что они отдают предпочтение отечественным продуктам при совершении покупок, по сравнению с 21% годом ранее. Заметное изменение предпочтений по сравнению с годом ранее произошло среди людей старшего и среднего возраста. В сегменте людей до 35 лет предпочтение домашней еды довольно существенно упало уже в 2021 году», - добавил Воог.

Как и в предыдущих исследованиях, среди неэстонцев и представителей сегмента с более низкими доходами предпочтение домашней продукции отдается также ниже среднего. Связь между предпочтением местных продуктов питания и размером доходов усилилась.

«На продовольственном рынке Эстонии царит большая конкуренция: помимо импортной продукции наши производители конкурируют еще и друг с другом, ведь в нашей пищевой промышленности работает более 900 компаний. Это довольно хорошая новость для потребителя, поскольку из-за конкуренции отрасли постоянно занимаются разработкой продукции, и конкуренция внутри сектора отражается в более широком ассортименте», - сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.