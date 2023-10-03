Новый вид вандализма? Окна дома забросали грязью

Lõuna-Eesti Postimees спросил Тоом, когда мог произойти этот инцидент, и она ответила, что, вероятно, это было либо в воскресенье, 1 октября, вечером, либо ночью». Тоом считает, что это могло произойти поздно вечером, поскольку, когда ее сын вернулся домой в темноте в воскресенье вечером, он заметил возле дома маленькие ведра и дорожку с песком, но не посмотрел на окна. «Вот почему мы думаем, что это было сделано вечером», - сказала Кристи Тоом.