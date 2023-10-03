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Эстонский совет помощи беженцам начал кампанию для помощи бежавшим из Нагорного Карабаха

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Армянские беженцы из Нагорного Карабаха.
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха. Фото: Василий Крестьянинов

Эстонский совет помощи беженцам официально открыл свое представительство в Ереване, Армении. Также стартовала благотворительная кампания гуманитарной организации «Для Армении!», направленная на поддержку людей, бежавших из Нагорного Карабаха.

Вспыхнувший снова 19 сентября вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привел к тому, что более чем 100 000 человек бежали в Армению по Лачинскому коридору. В основном беженцам удалось добраться до Сюникской области, и они нуждаются там в жилье, еде и питьевой воде, гигиенических принадлежностях и обеспечении медицинской помощи.

«Сегодня произошло то, чего мы боялись уже со времен войны 2020 года: в результате вооруженного конфликта из Нагорного Карабаха бегут оставшиеся там люди, которые ищут безопасное место в Армении. Эстонский совет помощи беженцам начал подготовку к возможному кризису в Армении уже этим летом, когда мы начали регистрацию своего официального представительства на месте. Вчера оно было успешно зарегистрировано, и мы можем начать оказывать гуманитарную помощь», сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

Эстонский союз помощи беженцам планирует оказать многоцелевую денежную помощь людям, бежавшим в Армению и находящимся в наиболее уязвимом положении. Кроме того, план впключает в себя действия, поддерживающие долгосрочные средства к существованию, такие как денежные сельскохозяйственные субсидии и субсидии для открытия малого бизнеса. Данные субсидии должны помочь беженцам быстрее начать самостоятельно получать средства к существованию. Оказание гуманитарной помощи на месте организует команда Эстонского совета помощи беженцам в сотрудничестве с местными организациями.

Многоцелевая денежная помощь позволит нуждающимся решать, что им наиболее необходимо в данный момент. Обычно ее используют на еду, питьевую воду, лекарства, гигиенические принадлежности и аренду жилья. Размер денежной помощи согласовывается в сотрудничестве с другими гуманитарными организациями, действующими в регионе.
Эстонский совет помощи беженцам имеет опыт реализации аналогичных программ помощи в Украине и Грузии.

Благотворительная кампания «Для Армении!» находится на сайте Эстонского совета помощи беженцам.

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