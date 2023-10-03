Исследованием клещей в Эстонии занялся Департамент здоровья, огромный вклад в науку вносит население

В 2020 году TAI принял участие в кампании «Отправь клеща по почте», которая помогла собрать данные для исследовательской работы и составить карту укусов клещей. Таким образом, инклюзивная научная деятельность в Эстонии была проведена по-новому, чтобы с помощью людей получить лучшее представление об особенно подверженных клещам территориях и переносимых клещами заболеваниях.

В рамках акции в базе данных карты клещей было зарегистрировано более 20 000 записей о местоположении клещей, а более 6 000 клещей было отправлено в клещевой банк для исследования. Благодаря вкладу людей удалось за короткое время собрать данные со всей Эстонии и впервые получить сравнительный обзор присутствия клещей во всех регионах. Клещей исследовали на наличие шести различных патогенов. Наиболее распространенным возбудителем в Эстонии было семейство Rickettsia, которое было обнаружено у 35 процентов исследованных клещей. Возбудитель клещевого боррелиоза Borrelia burgdorferi был обнаружен у 28 процентов обследованных клещей.

Последнее исследование клещей было проведено в этом году сотрудниками отдела исследований инфекционных заболеваний Института развития здоровья. Клещей изучали в зеленых зонах 47 эстонских городов. Всего на наличие клещей было обследовано более 56 450 кв.м. зеленых насаждений, где было собрано 2 830 клещей.

Количество клещей на 100 кв.м. общественных зеленых зон варьировалось от 0 до 27, но в большинстве исследованных мест этот показатель составил ниже пяти клещей. Больше всего клещей в городской среде можно встретить на неухоженных и неподстриженных зеленых территориях. Там, где трава скошена очень низко, клещей меньше или они вовсе отсутствуют. У клещей, обитающих в городских условиях, обнаружены те же возбудители, которые ранее обнаруживались у клещей, обитающих в естественных природных условиях в Эстонии.