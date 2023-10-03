С октября мониторинг распространения клещей и заболеваний, которые они переносят, находится в ведении Департамента здоровья. Передача этой сферы в зону ответственности Деапртамента здоровья поспособствует концентрации всей деятельности по комплексному мониторингу инфекционных заболеваний в одном ведомстве. В Департменте здоровья продолжится развитие эффективного мониторинга случаев заболеваний, передающихся клещами, и других зооноозов.
Исследованием клещей в Эстонии занялся Департамент здоровья, огромный вклад в науку вносит население
Исследования, проведенные в последние годы специалистами Института развития здоровья (TAI), предоставили ценную информацию о присутствии, местах распространения и периодах высокой активности в Эстонии двух видов клещей, способных оказывать влияние на здоровье человека: собачьего клеща и таежного клеща. Также был получен исчерпывающий обзор возбудителей переносимых клещами заболеваний в популяции клещей Эстонии, какие изменения произошли с течением времени в распространенности как клещей, так и возбудителей.
Например, за последние 15 лет распространенность возбудителей боррелиоза среди клещей увеличилась в среднем в три раза. Из известных вирусов клещевого энцефалита в Эстонии доказанно существуют два подтипа: западный и сибирский, последний из которых связан с более тяжелым течением болезни и отсрочеными осложнениями. В отличие от многих других стран, в Эстонии клещи обоих самых распространенных видов являются переносчиками этого вируса.
Проведенные TAI исследования клещей показали, что в Эстонии широко распространены и другие заболевания, переносимые ими, которые в настоящее время как в Европе, так и в Эстонии не включены в список опасных для жизни или подлежащих регистрации. Тем не менее, эти заболевания фиксируются как у наших северных соседей, так и в других местах. Например, речь идет о гранулоцитарном анаплазмозе, распространенность возбудителя которого у клещей сильно варьируется по стране, но может в некоторых регионах достигать 62 процентов даже в условиях городских зеленых насаждений.
Присутствие бактерии Borrelia miyamotoi, вызывающей у человека симптомы в виде устойчивой лихорадки, впервые было обнаружено в Эстонии при исследовании клещей в 2013 году. В этом году эта бактерия была обнаружена у клещей по всей Эстонии, в Ляэнемаа распространенность могла достигать 20 процентов от общей популяции клещей, в том числе в условиях городских зеленых зон. Было также обнаружено, что те виды бактерии Rickettsia, которые угрожают здоровью человека (Neoehrlichia mikurensis и Babesia) также все чаще встречаются в популяции клещей Эстонии.
Полученная в результате всех проведенных исследований информация о штаммах различных типов возбудителей, обнаруженных у клещей в Эстонии, была помещена в общедоступный банк генов. Эти данные также использовались при создании баз данных и карт Европейского центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний (ECDC).
Накопленные знания и опыт позволили поделиться научно обоснованными данными с населением. Сайт puuginfo.ee - полезный источник информации, где простым и понятным языком излагаются все собранные учеными знания о клещах, обитающих в Эстонии, и об их опасности. На сайте также есть интерактивная карта распространения клещей, которая в режиме реального времени показывает, насколько велик риск заражения переносимыми клещами болезнями в разных частях Эстонии. Каждый человек мог внести свой вклад в создание «клещевой карты», отметив место обнаружения клеща на карте. Ежегодно в пиковый сезон распространения клещей на эту карту добавляется около 9000 новых «находок».
В 2020 году TAI принял участие в кампании «Отправь клеща по почте», которая помогла собрать данные для исследовательской работы и составить карту укусов клещей. Таким образом, инклюзивная научная деятельность в Эстонии была проведена по-новому, чтобы с помощью людей получить лучшее представление об особенно подверженных клещам территориях и переносимых клещами заболеваниях.
В рамках акции в базе данных карты клещей было зарегистрировано более 20 000 записей о местоположении клещей, а более 6 000 клещей было отправлено в клещевой банк для исследования. Благодаря вкладу людей удалось за короткое время собрать данные со всей Эстонии и впервые получить сравнительный обзор присутствия клещей во всех регионах. Клещей исследовали на наличие шести различных патогенов. Наиболее распространенным возбудителем в Эстонии было семейство Rickettsia, которое было обнаружено у 35 процентов исследованных клещей. Возбудитель клещевого боррелиоза Borrelia burgdorferi был обнаружен у 28 процентов обследованных клещей.
Последнее исследование клещей было проведено в этом году сотрудниками отдела исследований инфекционных заболеваний Института развития здоровья. Клещей изучали в зеленых зонах 47 эстонских городов. Всего на наличие клещей было обследовано более 56 450 кв.м. зеленых насаждений, где было собрано 2 830 клещей.
Количество клещей на 100 кв.м. общественных зеленых зон варьировалось от 0 до 27, но в большинстве исследованных мест этот показатель составил ниже пяти клещей. Больше всего клещей в городской среде можно встретить на неухоженных и неподстриженных зеленых территориях. Там, где трава скошена очень низко, клещей меньше или они вовсе отсутствуют. У клещей, обитающих в городских условиях, обнаружены те же возбудители, которые ранее обнаруживались у клещей, обитающих в естественных природных условиях в Эстонии.
Началом исследований клещей в Эстонии считается 1975 год, когда была опубликована первая научная статья по этой теме. Получаемые данные полезны не только исследователям, но и всем, кто заботится о своем благополучии, хочет беззаботно передвигаться на природе, и хочет знать, как предотвратить заражение переносимыми клещами инфекциями.