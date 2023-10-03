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Роковое столкновение ⟩ Заслуженный врач не признает себя виновной в ДТП, в котором погибла ее коллега

Лаури Хабакук Карл Хютт
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Ада Краак, обвиняемая в смертельном ДТП, иначе помнит обстоятельства трагедии более трехлетней давности и не признает себя виновной. В суде ее защищает Айвар Пильв.
Ада Краак, обвиняемая в смертельном ДТП, иначе помнит обстоятельства трагедии более трехлетней давности и не признает себя виновной. В суде ее защищает Айвар Пильв. Фото: Mailiis Ollino

Это был прекрасный июльский вечер. На шоссе между Пярну и Икла машины безостановочно проносились в обе стороны, яркое солнце светило им в ярко-голубом небе с отдельными белыми облаками.

В одной из многочисленных машин этой непрерывной очереди автомобилей находилась семья из четырех человек: отец, мать и двое детей. Они начали свое путешествие из Пярну и направлялись в Выру. Из Пярну перед ними ехал автомобиль Volvo. Отец семейства вспоминает сейчас, спустя три с лишним года, в здании суда на улице Кунинга в Пярну, что погода в то время была прекрасная, видимость хорошая, дорога сухая. Тем не менее, внезапно раздался страшный грохот. Автомобиль Volvo, находившийся в 40–50 метрах впереди, на плавном повороте столкнулся со встречным автомобилем.

Глава семейства остановился на месте ДТП. Он позвонил в скорую помощь и вышел из машины.

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