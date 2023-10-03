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Видео ⟩ Одна из лучших гимнасток за всю историю продемонстрировала фантастическую программу

rus.postimees.ee
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Симона Байлз.
Симона Байлз. Фото: LIONEL BONAVENTURE

Четырехкратная олимпийская чемпионка и суперзвезда гимнастики Симона Байлз в очередной раз вошла в историю, выполнив ошеломляющий трюк на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене.

По данным CNN, Байлз стала первой женщиной, выполнившей сверхсложный двойной прыжок Юрченко на международных соревнованиях. Этот прыжок теперь будет называться Байлз II, и сейчас в общей сложности уже четыре прыжка носят ее имя.

Жюри поставило историческому прыжку оценку 15,266. Байлз сделала шаг назад, чтобы сохранить равновесие, когда она приземлилась - это стоило ей пол-очка.

Прыжок был частью четверной квалификации чемпионата мира. Байлз выиграла квалификацию с общим счетом 58,865. Ранее Байлз заявляла, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Париже.

26-летняя американка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро. Два года назад в Токио она завоевала командное серебро и бронзу в личном зачете. Затем он приостановила свою карьеру, сославшись на психические проблемы.

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