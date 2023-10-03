Видео ⟩ Одна из лучших гимнасток за всю историю продемонстрировала фантастическую программу

Четырехкратная олимпийская чемпионка и суперзвезда гимнастики Симона Байлз в очередной раз вошла в историю, выполнив ошеломляющий трюк на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене.
По данным CNN, Байлз стала первой женщиной, выполнившей сверхсложный двойной прыжок Юрченко на международных соревнованиях. Этот прыжок теперь будет называться Байлз II, и сейчас в общей сложности уже четыре прыжка носят ее имя.
Жюри поставило историческому прыжку оценку 15,266. Байлз сделала шаг назад, чтобы сохранить равновесие, когда она приземлилась - это стоило ей пол-очка.
Introducing: The Biles II on Vault@TeamUSA | @antwerp2023 | @Simone_Biles pic.twitter.com/vZrOBZKh5y— USA Gymnastics (@USAGym) October 1, 2023
Прыжок был частью четверной квалификации чемпионата мира. Байлз выиграла квалификацию с общим счетом 58,865. Ранее Байлз заявляла, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Париже.
26-летняя американка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро. Два года назад в Токио она завоевала командное серебро и бронзу в личном зачете. Затем он приостановила свою карьеру, сославшись на психические проблемы.