Видео ⟩ Одна из лучших гимнасток за всю историю продемонстрировала фантастическую программу

По данным CNN, Байлз стала первой женщиной, выполнившей сверхсложный двойной прыжок Юрченко на международных соревнованиях. Этот прыжок теперь будет называться Байлз II, и сейчас в общей сложности уже четыре прыжка носят ее имя.

Жюри поставило историческому прыжку оценку 15,266. Байлз сделала шаг назад, чтобы сохранить равновесие, когда она приземлилась - это стоило ей пол-очка.

Прыжок был частью четверной квалификации чемпионата мира. Байлз выиграла квалификацию с общим счетом 58,865. Ранее Байлз заявляла, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Париже.