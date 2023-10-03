Видео ⟩ Лицом в землю, под дулом пистолета: полиция задержала в Таллинне таксиста

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что 27 сентября в полицию поступило сообщение о краже денег из магазина на улице Лоотси.

«Прибывшие на место происшествия патрульные немедленно приступили к поиску вора и вскоре заметили подходящего под описание мужчину, который садился в автомобиль Bolt, и решили его задержать», - сказал Варес.