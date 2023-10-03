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ФОТО ⟩ Житель Эстонии не захотел сбивать дикого зверя и врезался в столб

Sakala
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Сегодня утром в районе города поселка Кыо в волости Пыхья-Сакала произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Škoda, спасая дикое животное, съехал с дороги и врезался в электрический столб. По данным полиции, водитель не пострадал.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер, авария произошла из-за того, что перед автомобилем выпрыгнуло дикое животное.

По словам полицейских, водитель не пострадал, сообщил о случившемся в полицию и страховую компанию, и автомобиль был увезен. По словам фотографа, побывавшего на месте происшествия, следы показывают, что автомобиль сошел с дороги на повороте.

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