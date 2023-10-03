ФОТО ⟩ Житель Эстонии не захотел сбивать дикого зверя и врезался в столб

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер, авария произошла из-за того, что перед автомобилем выпрыгнуло дикое животное.

По словам полицейских, водитель не пострадал, сообщил о случившемся в полицию и страховую компанию, и автомобиль был увезен. По словам фотографа, побывавшего на месте происшествия, следы показывают, что автомобиль сошел с дороги на повороте.