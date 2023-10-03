Фото и видео ⟩ Молодые люди развлекались, разбивая машины

Тимо Рейнталь, глава процессуального отдела Тартуского полицейского участка, подтвердил, что в ночь на воскресенье, а именно около трех часов, они получили сообщение о том, что двое или трое молодых людей совершают акт вандализма.

«Сейчас мы работаем над установлением личности лиц, поскольку патрулям не удалось задержать их на месте», - сказал он.

Поскольку жертв несколько, а детали еще уточняются, точная финансовая сумма ущерба изначально не известна.



Судя по видеоролику и фотографиям, опубликованным группой Facebook «Märgatud: Tartus», можно сказать, что на улице Александри устроили беспорядки как минимум трое молодых людей.

На записи с камеры наблюдения автомобиля, припаркованного на другой стороне улицы, видно, как в 3:32 утра молодой человек ударил ногой по зеркалам двух автомобилей, припаркованных рядом.

Вскоре последовавший за ним член банды счел действия своего товарища недостаточными и руками оторвал еще одно зеркало от боковой стенки автомобиля.

Позже выяснилось, что хулиганы не ограничились разбиванием зеркал, они также разбили боковое стекло как минимум одного автомобиля.



Юные вандалы также разбили боковое стекло машины на улице Александри. Фото: Märgatud Tartus

Рейнталь отметил, что расследование этого дела может привести к возбуждению уголовного дела. «Если ущерб составляет менее четырех тысяч евро, то речь идет о мелком правонарушении. В случае большего ущерба речь идет об уголовном деле, где наказание назначается судом, и полиция не может комментировать сумму», - пояснил он.

По словам начальника отдела, в случае нарушения общественного порядка поимка преступников во многом зависит от очевидцев и предоставленной ими информации. Чем точнее описание преступника и его передвижений, тем больше шансов его поймать.

«Что касается записей бортовых камер, на которых совершено преступление, то не многие из них попадают в полицию», - признал руководитель процесса.

Утром в воскресенье у нескольких человек из машин пропали зеркала. Фото: Märgatud Tartus

Прежде чем размещать какие-либо сведения в социальных сетях, Рейнталь рекомендует обратиться в полицию и следовать ее инструкциям. «Стоит обсудить с нами возможности использования социальных сетей, потому что иногда это может усложнить поимку людей», - сказал он.

Количество правонарушений в сфере общественного порядка в Тарту в этом году осталось на уровне прошлого года.