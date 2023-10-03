Министра иностранных дел Швеции не впустили в Украину по комичной причине

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог попасть на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, состоявшуюся 2 октября в Киеве. Австрийская газета Die Pressen сообщила со ссылкой на дипоматические источники, что шведскому министру не позволили въехать в Украину, поскольку он забыл взять с собой паспорт.
Анна Эрхардт, пресс-представитель Билльстрема, ранее сказала шведской газете Dagens Nyheter, что министр не смог принять участие во встрече в Киеве из-за препятствий, связанных с логистикой.
При этом глава МИДа Швеции оказался не единственным министром иностранных дел стран ЕС, кто не смог принять участие во встрече в украинской столице. Литовский и польский министр не прибыли в Киев, поскольку заразились коронавирусом. Не было на месте и министра иностранных дел Венгрии, о причинах отсутствия которого не сообщается.