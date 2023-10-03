Экономия по-эстонски: из госбюджета на выставку потратят 60 000 евро

В то время, когда страна ищет варианты для экономии средств и налоги растут, Министерство климата заказывает выставки на десятки тысяч евро.
Государственный центр вспомогательных услуг объявил гостендер Министерства климата на заказ климатической выставки, ориентировочная стоимость которой составит 60 000 евро.
Согласно сообщению о тендере, предметом тендера является заказ в Музей природы Тартуского университета и Эстонский национальный музей визуальной концепции и технического решения климатической выставки.
Климатическая выставка состоит из двух взаимодополняющих друг друга выставок – «Käega katsutav kliima: mis meist saab?» в Музее природы Тартуского университета и «Käega katsutav kliima: eestlaste jalajälg» в Эстонском национальном музее.
Срок открытия выставок в Эстонском национальном музее и Музее природы ТУ – 1 марта 2024 года. Позже выставки переедут в Центр ледникового периода в качестве передвижной выставки.