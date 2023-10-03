Армения ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС

За ратификацию проголосовали 58 депутатов от правящей партии «Гражданский договор», 25 депутатов от оппозиции участие в голосовании не принимали.

Власти Армении неоднократно подчеркивали, что приняли решение о ратификации статута после вооруженного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 года.

«Мы создаем дополнительные гарантии для Армении перед лицом угрозы территориальной целостности страны со стороны заклятого врага Азербайджана», - заявил в парламенте представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Однако одобрение Римского статута также означает, что теоретически во время визита в Армению президент России Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным МУС ордером на их арест.

У властей Армении «нет намерения или желания» арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру МУС, несмотря на ратификацию Римского статута, настаивал ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

Несмотря на это, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее называл желание армянских властей присоединиться к статуту «чрезвычайно враждебным» по отношению к России.

«Мы сомневаемся и с самого начала сомневались в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту является корректным, по-прежнему считаем, что это некорректное решение», - заявил во вторник Песков.

Анализ: Армения разочарована Россией из-за Карабаха

Григор Атанесян, Би-би-си

С момента прихода к власти на волне массовых протестов в 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался диверсифицировать армянскую внешнюю политику и уйти от полной зависимости от России.

Главным препятствием для этого оставался карабахский конфликт - и надежда, что Москва не даст Азербайджану решить его силой.

Однако в конце концов произошло именно это: российские миротворцы не вмешались в азербайджанскую операцию 19-20 сентября.

Винят в этом Кремль теперь не только либеральные круги, но и десятки тысяч карабахских армян, ставших беженцами. «Предательство» - так оценивают действия Кремля политики, эксперты, журналисты и простые армяне.