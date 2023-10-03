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Денег как грязи ⟩ Государство заказывает репутационную кампанию за 188 000 евро

BNS rus.postimees.ee
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Силы обороны. Фото иллюстративное.
Силы обороны. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) объявил гостендер на планирование и реализацию репутационной кампании резервной службы 2024, ориентировочная стоимость поставки - 188 000 евро.

Основная цель кампании – убедить людей, находящихся в резерве, при каждом приглашении участвовать в учебных сборах и улучшить отношение целевой группы к службе в резерве. Вспомогательной целью является повышение в обществе, особенно среди целевой группы кампании, понимания необходимости резервной армии и военной защиты и поддержка в ее подготовке, говорится в документах тендера.

Цель кампании - также закрепить в обществе и, поддерживая цели кампании, имиджево применить термин «Северные силы», который впервые лансировали в рамках кампании в 2022 году и который стал центральным термином кампании в 2023 году.

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