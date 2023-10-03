Денег как грязи ⟩ Государство заказывает репутационную кампанию за 188 000 евро

Основная цель кампании – убедить людей, находящихся в резерве, при каждом приглашении участвовать в учебных сборах и улучшить отношение целевой группы к службе в резерве. Вспомогательной целью является повышение в обществе, особенно среди целевой группы кампании, понимания необходимости резервной армии и военной защиты и поддержка в ее подготовке, говорится в документах тендера.