«Новости в 7» за 3 октября: кто и чем кормит школьников, спорные учения с оружием в гимназии Йыхви, спасение популяции белых носорогов и 105-летие ТТУ

Сегодня в выпуске:

- Кто, чем и как кормит школьников? Организаторы питания в школах проводят дни открытых дверей, чтобы блюда могли попробовать родители. Наша съемочная группа решила тоже заглянуть в столовую и оценить качество питания детей

- Коротко по стране: желающих сменить пол с каждым годом становится все больше; не пропустите обследование на выявление рака; жители страны стали чаще путешествовать

- Из здания гимназии в Йыхви доносились звуки выстрелов, территория была оцеплена вооруженными полицейскими. Что происходило в учебном заведении, выяснял наш корреспондент в регионе.

- Белые носороги находятся на грани исчезновения. В мире осталось всего две особи их северной разновидности, но эти самки не могут приносить потомство. Как ученые в Кении борются за продолжение рода этих редких животных?

- Мировые новости: дельфины гибнут в Бразилии из-за сильной засухи и жары; более 10 человек погибли из-за обрушения крыши церкви в Мексике; китайским хлопкоробам все меньше нужен физический труд

- Таллиннский технический университет, нынче носящий имя TalTech, отметил 105-ю годовщину со дня своего основания. Наша корреспондент воспользовалась возможностью, чтобы расспросить руководство и студентов о самых популярных специальностях и о том, идут ли девушки в инженеры