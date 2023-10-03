Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 3 октября: кто и чем кормит школьников, спорные учения с оружием в гимназии Йыхви, спасение популяции белых носорогов и 105-летие ТТУ
Сегодня в выпуске:
- Кто, чем и как кормит школьников? Организаторы питания в школах проводят дни открытых дверей, чтобы блюда могли попробовать родители. Наша съемочная группа решила тоже заглянуть в столовую и оценить качество питания детей
- Коротко по стране: желающих сменить пол с каждым годом становится все больше; не пропустите обследование на выявление рака; жители страны стали чаще путешествовать
- Из здания гимназии в Йыхви доносились звуки выстрелов, территория была оцеплена вооруженными полицейскими. Что происходило в учебном заведении, выяснял наш корреспондент в регионе.
- Белые носороги находятся на грани исчезновения. В мире осталось всего две особи их северной разновидности, но эти самки не могут приносить потомство. Как ученые в Кении борются за продолжение рода этих редких животных?
- Мировые новости: дельфины гибнут в Бразилии из-за сильной засухи и жары; более 10 человек погибли из-за обрушения крыши церкви в Мексике; китайским хлопкоробам все меньше нужен физический труд
- Таллиннский технический университет, нынче носящий имя TalTech, отметил 105-ю годовщину со дня своего основания. Наша корреспондент воспользовалась возможностью, чтобы расспросить руководство и студентов о самых популярных специальностях и о том, идут ли девушки в инженеры
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 3 октября.