Видео ⟩ Родители, поговорите с детьми! В Таллинне два мальчика устроили опасные игры

Центр надзора за дорожным движением призвал родителей напомнить детям о правилах дорожного движения и как опасно может быть нарушение этих правил.
«Когда вы в последний раз говорили со своими детьми о дорожном движении? Способность ребенка оценивать опасность ограничена из-за небольшого опыта, и вероятность того, что опасность материализуется в результате опасного поведения, высока», - отметили в Центре надзора за дорожным движением.
Полиция также опубликовала видео одного инцидента в центре Таллинна: два мальчика сначала едут на фаркопе трамвая, а потом перебегают дорогу с оживленным движением. Можно назвать чудом то, что мальчики не упали во время опасной поездки и не попали потом под машину.
«Если вы видите на дорогах детей, которые подвергают себя или других опасности, пожалуйста, не проходите мимо. Вмешавшись и объяснив возможные последствия, вы также внесете свой вклад в то, чтобы сделать дорожное движение немного безопаснее», - призвали стражи порядка.