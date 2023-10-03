Видео ⟩ Родители, поговорите с детьми! В Таллинне два мальчика устроили опасные игры

«Когда вы в последний раз говорили со своими детьми о дорожном движении? Способность ребенка оценивать опасность ограничена из-за небольшого опыта, и вероятность того, что опасность материализуется в результате опасного поведения, высока», - отметили в Центре надзора за дорожным движением.

Полиция также опубликовала видео одного инцидента в центре Таллинна: два мальчика сначала едут на фаркопе трамвая, а потом перебегают дорогу с оживленным движением. Можно назвать чудом то, что мальчики не упали во время опасной поездки и не попали потом под машину.