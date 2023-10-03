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Видео ⟩ Родители, поговорите с детьми! В Таллинне два мальчика устроили опасные игры

rus.postimees.ee
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Фото: скриншот видео

Центр надзора за дорожным движением призвал родителей напомнить детям о правилах дорожного движения и как опасно может быть нарушение этих правил.

«Когда вы в последний раз говорили со своими детьми о дорожном движении? Способность ребенка оценивать опасность ограничена из-за небольшого опыта, и вероятность того, что опасность материализуется в результате опасного поведения, высока», - отметили в Центре надзора за дорожным движением.

Полиция также опубликовала видео одного инцидента в центре Таллинна: два мальчика сначала едут на фаркопе трамвая, а потом перебегают дорогу с оживленным движением. Можно назвать чудом то, что мальчики не упали во время опасной поездки и не попали потом под машину.

«Если вы видите на дорогах детей, которые подвергают себя или других опасности, пожалуйста, не проходите мимо. Вмешавшись и объяснив возможные последствия, вы также внесете свой вклад в то, чтобы сделать дорожное движение немного безопаснее», - призвали стражи порядка.

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