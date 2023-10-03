Кая Каллас посоветовала СМИ сосредоточить внимание на деятельности Керсти Кальюлайд

«Хороший пример, как освещали /.../ дело Кальюлайд и мой случай — совершенно по-разному. Кальюлайд вошла в совет Alexela, хотя целый год в СМИ писали, как Alexela покупает в России, импортирует топливо, она все равно присоединилась к этому совету», - передает ERR слова Каллас.

«Я хочу сказать, что меня распинают за действия делового партнера моего мужа, и в то же время по-другому относятся к президенту, которая входит в орган управления компании. /../ Вы никогда не спрашивали [Кальюлайд], как такое возможно, что член правления компании читает 26 сентября в прессе, что Alexela продолжает работать в России и импортирует топливо, тогда как 19 июня в Päevaleht был очень и очень исчерпывающий рассказ об этом», - добавила она.

Postimees писал, что Керсти Кальюлайд вышла из совета энергетического концерна Alexela 27 сентября. Незадолго до этого общественность узнала от Postimees, что весной и летом компания вместо Казахстана вновь начала привозить сжиженный нефтяной газ из России.

«Разумеется, я не могу одобрить деловые отношения с Россией, поэтому сегодня я подала ходатайство о выходе из совета», - написала Кальюлайд в своем аккаунте в Facebook в прошлую среду вечером. Почти через час Alexela уточнила в пресс-релизе, что Кальюлайд решила выйти из правления Alexela AS, пока компания ищет замену легально ввозимому российскому сжиженному нефтяному газу (СНГ), который используется местными предприятиями пищевой промышленности.

В августе стало известно, что Арво Халлик, муж Каи Каллас, владеет почти 25 процентами акций транспортной компании Stark Logistics, которая выступает посредником в транспортных услугах из Эстонии в Россию для своего клиента AS Metaprint. Хотя Евросоюз ввел санкции против России за вторжение в Украину, премьер-министр не видит в этом конфликта интересов. По данным КаПо, компании, связанные с Халликом, не нарушили санкции, введенные в отношении России.