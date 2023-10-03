Глава МИД: восстановленный при поддержке Эстонии мост приближает Украину к НАТО и ЕС

«Восстановление моста в Малине не только крайне необходимо для местного сообщества, но также является знаковым шагом, демонстрирующим, что Эстония уверенно продолжает восстановление Украины и продолжает подавать всему миру пример в этом плане», - сказал Цахкна.

«Мы продолжаем предлагать украинцам экономическую помощь, военную поддержку и необходимые навыки, чтобы люди смогли как можно скорее вернуться к нормальной жизни, а Украина стала членом ЕС. Восстановление Украины займет десятилетия и поэтому мы тем более должны последовательно заниматься этим, - сказал Цахкна. - Я вновь сказал и своим коллегам из Украины и ЕС, что Эстония будет поддерживать Украину, пока она не выиграет войну, и после этого. Украина сражается за нашу общую свободу».

Фото: Maksym Fedyshyn

Капитальный ремонт восстановленного в сотрудничестве Эстонии и Украины моста стоил в общей сложности 2,8 млн евро, Украина внесла из этой суммы 1,8 млн, а Эстония 1 млн евро. С эстонской стороны проект осуществлял Эстонский центр международного сотрудничества (ESTDEV) вместе с экспертом Андреасом Паппом и Stricto Project OÜ.

Мост в городе Малин был разрушен 6 марта прошлого года в результате российского обстрела.