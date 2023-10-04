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«Без второй работы никак»: спасатели все меньше уверены в завтрашнем дне

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Зарплаты спасателей заморожены на уровне 1600 евро
  • Сокращение Коплиской команды добавит работы
  • В рядах спасателей растет растерянность

Сокращение расходов грозит обернуться закрытием Коплиской спасательной команды. Что последует за этим? Чем аукнется экономия на спасателях?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире спасатель команды Лиллекюла, участник эстонской спасательной миссии в Турции Евгений Резепкин.

После эфира гость студии подытожил, что недавние новости повергли спасателей в уныние: «Коллеги в растерянности, их пугает неизвестность». И добавил: «О нашей профессиональной подготовке неустанно заботятся, багаж навыков постоянно пополняется, у нас есть чувство миссии, но нет уверенности в завтрашнем дне. Почти все спасатели вынуждены иметь вторую работу».

Выдержки из беседы в эфире:

– Как оценивают спасатели перспективу замораживания зарплат на четыре года?

– Спасатели не гоняются за высокими зарплатами, мы приходим в эту профессию не ради денег. И все же новость о замораживании зарплат нас расстроила. Разумеется, никто сразу не уволится в поисках более высоких заработков, но, судя по выражению лиц, все мои коллеги действительно расстроены. Ситуация с зарплатами обсуждается в кругу спасателей практически каждый вечер.

На данный момент брутто-зарплата спасателя составляет около 1600 евро.

– Возможны ли дальнейшие сокращения бюджета и численности спасателей? 

– Ничего исключать нельзя. И то, и другое возможно. Больше экономить, видимо, не на чем. Спасательному департаменту необходимо урезать расходы на 727 000 евро.

– Ликвидация Коплиской спасательной команды – это окончательное решение?

– Проведенный анализ расходов показал, что закрытие этой команды даст экономию в 820 000 евро. На данный момент это решение лежит на поверхности. Однако, пока оно не является окончательным. Надежда на спасение Коплиской команды от закрытия еще есть.

– Каковы последствия возможного сокращения Коплиской спасательной команды? В Пыхья-Таллинне проживает около 60 000 человек, в районе расположены промышленные объекты, много деревянной застройки, используется газовое и печное отопление. Наверняка, есть и другие нюансы, которые приходится учитывать спасателям?

– Вы достаточно точно охарактеризовали этот район. Сложный густонаселенный район столицы, который бурно развивается и дальше: строятся новые дома, открывается много разных заведений.

Нужды этого района в случае реализации сценария с закрытием местной команды придется покрывать Лиллекюлаской спасательной команде, которая ближе других расположена к Пыхья-Таллинну. Сделаем упор на предотвращение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, придется расширить специализацию спасателей Лиллекюла, добавив к ней спасение на воде.

Ближайшие морские спасатели окажутся в Нымме и Пирита, которые не смогут реагировать на вызовы столь же оперативно, как Коплиская команда. В такой ситуации спасателям Лиллекюла придется взять на себя и морскую составляющую.

Говоря языком сухих фактов, время реагирования увеличится на несколько минут, качество оказываемых услуг снизится.

– Готовы ли спасатели Лиллекюла выполнять больший объем работ за прежнюю зарплату?

– Мы не можем ни на что повлиять. Придется с этим считаться. В таком случае у нас увеличится количество выездов, расширится объем обучения за счет программы по спасению на воде, добавится количество бессонных ночей.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: экономия на спасателях – авось пронесет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: экономия на спасателях – авось пронесет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Sander Ilvest
  • Как оценивают спасатели перспективу замораживания зарплат на четыре года?
  • Чем обернется ликвидация Коплиской спасательной команды?
  • Решение принято не в ущерб безопасности столичного района, где проживает 60 000 жителей, расположены промышленные объекты и деревянный жилой фонд?
  • Кто покроет нужды района? Готовы ли спасатели Лиллекюла к увеличению нагрузки?
  • Не приведет ли экономия расходов к сокращению спасателей? Нехватка кадров – больше не проблема?
  • Каково состояние спасательных служб? Готовы ли они к глобальным кризисам?
  • Экономия на снаряжении исключена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo 

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