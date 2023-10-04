«Без второй работы никак»: в рядах спасателей растет растерянность

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире спасатель команды Лиллекюла, участник эстонской спасательной миссии в Турции Евгений Резепкин.

После эфира гость студии подытожил, что недавние новости повергли спасателей в уныние: «Коллеги в растерянности, их пугает неизвестность». И добавил: «О нашей профессиональной подготовке неустанно заботятся, багаж навыков постоянно пополняется, у нас есть чувство миссии, но нет уверенности в завтрашнем дне. Почти все спасатели вынуждены иметь вторую работу».

Выдержки из беседы в эфире:

– Как оценивают спасатели перспективу замораживания зарплат на четыре года?

– Спасатели не гоняются за высокими зарплатами, мы приходим в эту профессию не ради денег. И все же новость о замораживании зарплат нас расстроила. Разумеется, никто сразу не уволится в поисках более высоких заработков, но, судя по выражению лиц, все мои коллеги действительно расстроены. Ситуация с зарплатами обсуждается в кругу спасателей практически каждый вечер.

На данный момент брутто-зарплата спасателя составляет около 1600 евро.

– Возможны ли дальнейшие сокращения бюджета и численности спасателей?

– Ничего исключать нельзя. И то и другое возможно. Больше экономить, видимо, не на чем. Спасательному департаменту необходимо урезать расходы на 727 000 евро.

– Ликвидация Коплиской спасательной команды – это окончательное решение?