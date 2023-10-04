Студия Postimees: экономия на спасателях – авось пронесет?

Сокращение расходов обернется закрытием Коплиской спасательной команды. Что последует за этим? Чем аукнется экономия на спасателях?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире спасатель команды Лиллекюла Евгений Резепкин. Смотрите интервью в 13:00!
- Как оценивают спасатели перспективу замораживания зарплат на четыре года?
- Чем обернется ликвидация Коплиской спасательной команды?
- Решение принято не в ущерб безопасности столичного района, где проживает 60 000 жителей, расположены промышленные объекты и деревянный жилой фонд?
- Кто покроет нужды района? Готовы ли спасатели Лиллекюла к увеличению нагрузки?
- Не приведет ли экономия расходов к сокращению спасателей? Нехватка кадров – больше не проблема?
- Каково состояние спасательных служб? Готовы ли они к глобальным кризисам?
- Экономия на снаряжении исключена?