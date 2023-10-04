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Студия Postimees: экономия на спасателях – авось пронесет?

13:00 Спасательный департамент
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Сокращение расходов обернется закрытием Коплиской спасательной команды. Что последует за этим? Чем аукнется экономия на спасателях?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире спасатель команды Лиллекюла Евгений Резепкин. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как оценивают спасатели перспективу замораживания зарплат на четыре года?
  • Чем обернется ликвидация Коплиской спасательной команды?
  • Решение принято не в ущерб безопасности столичного района, где проживает 60 000 жителей, расположены промышленные объекты и деревянный жилой фонд?
  • Кто покроет нужды района? Готовы ли спасатели Лиллекюла к увеличению нагрузки?
  • Не приведет ли экономия расходов к сокращению спасателей? Нехватка кадров – больше не проблема?
  • Каково состояние спасательных служб? Готовы ли они к глобальным кризисам?
  • Экономия на снаряжении исключена?
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