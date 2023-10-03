ФОТО ⟩ Тяжелое ДТП: при столкновении грузовика и легковушки погиб молодой мужчина

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 21.30 на 33-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. 30-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Движение на месте ДТП перекрыто. Объезд для направляющихся из Хаапсалу осуществляет через Ристи, а для тех кто направляется в сторону Хаапсалу - через Турба.

Оперативный руководитель Хаапсалуского отделения полиции Хелери Тамм:

По предварительной информации, мужчина, управлявший автомобилем, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении в сторону Таллинна. Мужчина находился в автомобиле марки Peugeot один и не был пристегнут ремнем безопасности. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте.

Водитель был трезв, у него были соответствующие водительские права, скорая помощь оказала ему первую помощь на месте.