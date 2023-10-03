Тяжелое ДТП: при столкновении грузовика и легковушки погиб молодой мужчина

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 21.30 на 33-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. 30-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Движение на месте ДТП перекрыто. Объезд для направляющихся из Хаапсалу осуществляет через Ристи, а для тех кто направляется в сторону Хаапсалу - через Турба.