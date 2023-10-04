Интервью Rus.Postimees ⟩ «Нам нужна вся Россия, а не какие-то ее куски»: Илья Пономарев – о будущем броске на Москву

- Цель – построить новую российскую республику, освободить Россию от узурпатора. Я не верю в постепенное движение. Россия слишком большая. На мой взгляд, контрпродуктивно действовать постепенно. Сейчас у нас идет подготовка. Если хотите, тренинг на поле боя, помогающий кристаллизовать структуры власти. Но потом будет марш-бросок на Москву, подобный тому, который не довел до конца Пригожин. Не имеет смысла откусывать Белгород, Орел и так далее.