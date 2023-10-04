На прошедшем позавчера в Таллинне Форуме свободной России была принята резолюция о необходимости вооруженного сопротивления нынешней российской власти. Один из его ключевых идеологов Илья Пономарев - предводитель депутатов в изгнании и агитатор за новый поход на Москву - ответил на вопросы Rus.Postimees.
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Интервью Rus.Postimees ⟩ «Нам нужна вся Россия, а не какие-то ее куски»: Илья Пономарев – о будущем броске на Москву
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