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Интервью Rus.Postimees ⟩ «Нам нужна вся Россия, а не какие-то ее куски»: Илья Пономарев – о будущем броске на Москву

Ян Левченко
, журналист
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Илья Пономарев на Форуме свободной России, Таллинн, 2 октября 2023.
Илья Пономарев на Форуме свободной России, Таллинн, 2 октября 2023. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

На прошедшем позавчера в Таллинне Форуме свободной России была принята резолюция о необходимости вооруженного сопротивления нынешней российской власти. Один из его ключевых идеологов Илья Пономарев - предводитель депутатов в изгнании и агитатор за новый поход на Москву - ответил на вопросы Rus.Postimees.

- Вы собираетесь захватывать области на восток от границы Украины?

- Цель – построить новую российскую республику, освободить Россию от узурпатора. Я не верю в постепенное движение. Россия слишком большая. На мой взгляд, контрпродуктивно действовать постепенно. Сейчас у нас идет подготовка. Если хотите, тренинг на поле боя, помогающий кристаллизовать структуры власти. Но потом будет марш-бросок на Москву, подобный тому, который не довел до конца Пригожин. Не имеет смысла откусывать Белгород, Орел и так далее.

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