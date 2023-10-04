Вы среди них? В следующем году 75 000 человек должны будут впервые уплатить земельный налог

По сравнению с 2023 годом добавилось около 16 тысяч новых землевладельцев и около 59 тысяч землевладельцев, чья прежняя обязанность по уплате земельного налога составила менее 5 евро, то есть налоговое уведомление им не было выдано. Это означает, что в 2024 году число новых налогоплательщиков составит около 75 тысяч человек.

Руководитель услуги земельного налога Налогово-таможенного департамента Рийта Парксепп призывает всех заранее ознакомиться со своими данными в e-MTA, чтобы налоговое уведомление не стало неожиданностью в феврале.

«Цель обзора прогноза земельного налога – дать людям представление о предполагаемых налоговых обязательствах по земельному налогу в 2024 году. Окончательное обязательство по земельному налогу на 2024 год мы рассчитаем по состоянию на 1 января 2024 года. Таким образом, людям оставлено более двух месяцев, чтобы при необходимости уточнить вопросы, связанные со стоимостью своей земли, с Земельным департаментом, проводившим очередную оценку, с местным самоуправлением, установившим налоговые ставки, или пересмотреть данные в крепостной книге», - пояснила Парксепп.

«Также следует пересмотреть в e-MTA свои контактные данные, так как тогда мы сможем сообщить о выдаче уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. В случае, если у нас нет адреса электронной почты налогоплательщика или номера мобильного телефона, мы отправим налоговое уведомление на бумажном носителе обычной почтой», - добавила Парксепп.

Хотя стоимость земли в Эстонии выросла в 8,3 раза по сравнению с последней оценкой, в 2024 году земельный налог не повысится в том же размере. Для предотвращения этого были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм - 10-процентная (или 5-евровая) предельная ставка. Это означает, что в общем случае земельный налог не увеличится более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если 10% составит менее 5 евро, то земельный налог возрастёт на 5 евро. Кроме того, в 2024 году будут сохранены все действующие налоговые освобождения и льготы.