Крушение автобуса в Венеции: более 20 погибших, среди пассажиров были украинцы

Пассажирский автобус пробил ограждение и упал с 10-метровой высоты на железнодорожные пути в районе Местре, который соединен с историческим центром Венеции автомобильным и железнодорожным мостами.

На месте происшествия работают спасатели. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что произошла «огромная трагедия».

«Девятнадцать погибли здесь, двое умерли в больнице, так что всего сейчас 21. Некоторые [из пострадавших] в порядке, но некоторые - в критическом состоянии в Падуе, некоторые обожжены», - цитирует мэра агентство Reuters.

По словам мэра Венеции, среди погибших - четыре ребенка.

Место крушения автобуса в Венеции Фото: AFP

По сообщениям итальянских СМИ, после столкновения автобус загорелся. При падении он задел провода контактной сети над путями.

Сообщается, что автобус мог работать на метане, что способствовало быстрому распространению огня.

Губернатор региона Венеция Лука Дзайа сказал журналистами, что, по предварительным данным, в больницы доставили более 20 человек.

По словам губернатора, среди погибших и раненых есть граждане Италии и иностранцы.

По информации итальянской прессы и корреспондента Би-би-си в Риме, среди пассажиров автобуса были немцы и украинцы.

По данным главы местной пожарной службы, украинцы были среди погибших в аварии.

Агентство AFP пишет, ссылаясь на представителя городских властей, что среди пострадавших - три украинца, один хорват, один немец и один француз.

Авария произошла примерно в 19:45 по местному времени, ее причина пока неизвестна. Министр транспорта Маттео Сальвини предположил, что катастрофа могла произойти из-за внезапного недомогания водителя.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози сказал, что число погибших может возрасти.