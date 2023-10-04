Блокировка каналов и аккаунтов в Facebook: Эстония на втором месте в рейтинге свободы интернета, но есть проблемы

Хотя Эстония по-прежнему находится на вершине индекса свободы интернета, Freedom House подчеркивает, что в стране происходят события, которые влияют на ситуацию со свободой в Сети.

По словам докладчика этого года от Эстонии, эксперта по электронному управлению из компании Proud Engineers Хилле Хинсберг, Эстония, известная своим высоким уровнем цифрового общества, обеспечивает доступность сетевых подключений, а страна предлагает надежную защиту прав пользователей. «Ограничения онлайн-контента и каналов связаны с предотвращением распространения враждебной пропаганды и ложной информации в связи с санкциями против российских медиаканалов», - резюмировала Хинсберг содержание доклада.

Во всем мире свобода интернета снижается 13 лет подряд. Например, постоянно увеличивается использование инструментов слежки и манипулирование онлайн-пользователями посредством ложной информации. По словам Хинсберг, правительства вводят различные ограничения, будь то блокировка иностранных веб-сайтов, отслеживание и сбор личных данных или усиление контроля над технической инфраструктурой своей страны.

В отчете Freedom House отмечается, что, хотя искусственный интеллект (ИИ) приносит пользу обществу, правительства также используют его для контроля информации и цензуры онлайн-контента. ИИ также используется распространителями дезинформации для создания изображений, звука и текста, стирая границы между реальностью и обманом.

Freedom House призывает политиков, организации гражданского общества и частные компании активизировать усилия по защите свободы интернета, особенно в связи с тем, что ИИ развивается все быстрее.

«Эффективная защита свободы интернета требует не только развития искусственного интеллекта, но и борьбы с угрозами конфиденциальности, свободы выражения мнений и доступа к информации», - подчеркнули авторы доклада Freedom House.

Что сказано об Эстонии?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) дал операторам связи распоряжение заблокировать связанные с российским государством телеканалы и интернет-каналы, чтобы предотвратить распространение военной пропаганды. Всего в Эстонии заблокирован 51 телеканал и около 200 сайтов.

С января по июнь 2022 года Facebook ограничил доступ к 163 аккаунтам в Эстонии, которые нарушили санкции, введенные Евросоюзом в отношении подконтрольных Кремлю СМИ.

После парламентских выборов в марте 2023 года новая коалиция предложила ужесточить наказание за разжигание ненависти. Несколько спорный законопроект дошел до рассмотрения в Рийгикогу, отмечают авторы доклада.