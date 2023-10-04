Бывшего игрока «Левадии» и «Инфонета» пригласили в российскую сборную

Главный тренер сборной России, уроженец Нарвы, Валерий Карпин в октябре пригласил в сборную на сборы 29 игроков, в том числе Харина, который с 2018 года входит в состав клуба российской премьер-лиги «Ахмат», сообщает Soccernet.ee.

Сборы национальной команды пройдут с 9 по 16 октября, также в этот промежуток будет сыгран товарищеский матч с Камеруном (12 октября в Москве).

В 2018 году Харин заявил в интервью программе «Спортклуб» на Радио 4: «В будущем мне хотелось бы выступать за сборную России, но я понимаю, что это потребует много усилий. Мне нужно много работать, выкладываться на 200 процентов на каждой тренировке, и тогда, возможно, у меня появится шанс попасть в сборную».