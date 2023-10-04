Популярный обезболивающий препарат будет считаться допингом

По данным WADA, использование трамадола в мире спорта в последние годы возросло – в первую очередь в велоспорте, регби и футболе – из-за этого препарат подвергся тщательному исследованию.

В результате более чем десятилетних исследований установлено, что обезболивающее, произведенное на основе синтетических опиоидов, имеет эффект привыкания, из-за препарат будет внесен в список запрещенных веществ.

Стоит отметить, что в велоспорте использование трамадола запрещено с 2019 года, а в Норвегии он классифицируется не как лекарство, а как наркотик.

«Трамадол - относительно опасный опиоид, вызывающий привыкание. Он не относится к области спорта, поскольку снимает чувство усталости с организма», - рассказала Expressen глава шведского антидопингового агентства Дженни Шульце.

Массовое употребление обезболивающих препаратов среди спортсменов – то, на что WADA обращает все больше внимания. В некоторых видах спорта они употребляются в изобилии.