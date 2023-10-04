Важная новость. Обычный обезболивающий препарат будет считаться допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что с 1 января следующего года добавит обезболивающее под названием Трамадол в список запрещенных веществ.
По данным WADA, использование трамадола в мире спорта в последние годы возросло – в первую очередь в велоспорте, регби и футболе – из-за этого препарат подвергся тщательному исследованию.
В результате более чем десятилетних исследований установлено, что обезболивающее, произведенное на основе синтетических опиоидов, имеет эффект привыкания, из-за препарат будет внесен в список запрещенных веществ.
Стоит отметить, что в велоспорте использование трамадола запрещено с 2019 года, а в Норвегии он классифицируется не как лекарство, а как наркотик.
«Трамадол - относительно опасный опиоид, вызывающий привыкание. Он не относится к области спорта, поскольку снимает чувство усталости с организма», - рассказала Expressen глава шведского антидопингового агентства Дженни Шульце.
Массовое употребление обезболивающих препаратов среди спортсменов – то, на что WADA обращает все больше внимания. В некоторых видах спорта они употребляются в изобилии.
Например, Невен Сувотич, игрок футбольного клуба «Боруссия», рассказал в интервью Die Welt, что обезболивающие перед матчами раздаются как конфеты — каждый может взять столько, сколько ему нужно.