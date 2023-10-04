Масштабное сокращение объемов промышленного производства продолжилось и в августе

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции1 в августе, как и во всем 2023 году, уменьшился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. «Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (22 процентов)», - добавила Бундер. Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в деревообработке (15,8 процента), производстве электрооборудования (7,2 процента), изделий из металла (8,1 процента), электронного оборудования (18,9 процента) и продуктов питания (7,1 процента).

По сравнению с августом 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в августе 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 9,2 процента. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 6,7 процента, продажа на экспорт - на 10,9 процента.

На внешнем рынке было продано 64,6 процента общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в августе 2023 года общие объемы промышленного производства увеличились по сравнению с июлем на 2,2 процента, в обрабатывающей промышленности - на 1,9 процента.