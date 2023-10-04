Центристская партия уступила «Отечеству» и опустилась на четвертое место в рейтинге популярности

Популярность Партии реформ за последнюю неделю заметно не изменилась, однако за последние две недели снизилась 1,5 процента, а популярность занимающей второе место EKRE отстает от партии премьер-министра на 1,4 процента и последние семь недель удерживается на уровне 23-24 процента. Популярность занявшей третье место Isamaa за последние шесть недель на шесть процентных пункта, и партия поднялась на самый высокий уровень с 2019 года, то есть с начала составления рейтингов Norstat уровня.