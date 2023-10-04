Центристская партия уступила «Отечеству» и опустилась на четвертое место в рейтинге популярности

Продолжающийся тренд повышения популярности партии «Отечества» привели к тому, что на прошлой неделе партия обогнала в рейтинге Центристскую партию и заняла третью позицию.
По последним данным еженедельного опроса, который проводят НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 24,4 процента граждан с правом голоса, Консервативную народную партию (EKRE) 23 процента, а «Отечество» 15,8 процента имеющих избирательное право граждан страны.
Популярность Партии реформ за последнюю неделю заметно не изменилась, однако за последние две недели снизилась 1,5 процента, а популярность занимающей второе место EKRE отстает от партии премьер-министра на 1,4 процента и последние семь недель удерживается на уровне 23-24 процента. Популярность занявшей третье место Isamaa за последние шесть недель на шесть процентных пункта, и партия поднялась на самый высокий уровень с 2019 года, то есть с начала составления рейтингов Norstat уровня.
За первой тройкой следуют Центристская партия (15,3 процента) Социал-демократическая партия (SDE), которую поддерживают 10,2 процента и Eesti 200 (6,4 процента). Популярность опустившейся на четвертое место Центристской партии за последние шесть недель упала на 3,2 процентных пункта.
Коалиционные партии поддерживает 41 процент, а оппозиционные - 54,1 процента респондентов.