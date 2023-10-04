«На кухне» ⟩ Пивной сомелье: «Это десерт для взрослых - его пьют, чтобы себя побаловать»

- Наверное, всплеск популярности всегда в начале. Например, когда в Эстонии зародилось крафтовое пивоварение в начале 2010-х годов, в какой-то момент мелких пивоварен на душу населения было больше, чем в Бельгии! Интерес был колоссальный, а рынок был слабый. Люди видели, что продают в Германии или Британии, и, не найдя альтернатив, начинали делать сами. Сейчас рынок устоялся, остались только те, кто могут не только производить качественный продукт, но еще и грамотно продавать его. Те, кто постоянно что-то выпускают, - это порядка десяти имен.

- Знаешь, я бы тут провел такую параллель. Это все равно, что говорить: «Я не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Да, я не такой, как вы!». На самом деле не обязательно пить крафтовое пиво постоянно, чтобы его любить. Как я, например, к этому пришел? Был какой-то вечер вторника и среды, шли матчи «Лиги чемпионов», и я подумал: «Что бы мне сегодня взять такого под футбол?». Смотрю и понимаю, что все стоящее в магазине я много раз пробовал и знаю, что это такое. И вдруг вижу бутылочку, которая в три раза дороже всего остального и при этом меньше. Дай-ка, думаю, тебе шанс. Выпил – думаю: что-то не то. С первого раза не понял. Потом понял: ага, вот то можно под еду и футбол, а это – под определенные обстоятельства…