Революция и демократия в мире напитков: в студии бармен, консультант и сомелье в одном лице

В передаче «На кухне» будем говорить с экспертом по крафтовым, то есть вручную изготовленным напиткам. Михаил Коцюк - не тот человек, которого можно назвать барменом, торговым консультантом или даже сомелье; термин все-таки винный. В нем есть понемногу от всех этих профессий, но главное его умение - это придавать форму нашим часто неясным и противоречивым вкусовым желаниям. Ведь крафт - это мир осознанной непредсказуемости, в отличие от понятных, стандартных, предельно простых массовых вкусов.

Обсудим вопросы: почему идея напитка, в идеале сделанного вручную, пользуется успехом? В чем преимущества разнообразия ассортимента и широких знаний о нем и для производителя, и для продавца, и для покупателя? Почему не стоит бояться разнообразия? В какие годы и какие страны «заболевали» крафтом – есть ли тут какие-то закономерности? Пережила ли уже Эстония свой крафтовый бум? И конечно же - как держаться в рамках и больше попробовать, не повышая риски для здоровья?