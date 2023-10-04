За сутки полицией отстранены от вождения трое нетрезвых автоводителей

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет. Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Три человека пострадали, один погиб в результате ДТП

Во вторник в результате четырех серьезных дорожно-транспортных происшествий пострадали три человека и один погиб.

Первое ДТП произошло в 1:54 ночи на улице Тулика, 31 в Таллинне, где 26-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, ехавшая на электросамокате по тротуару, наехала на бордюр и упала. Водитель самоката доставлена в больницу, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.



Второе ДТП произошло в 14:21 на улице Карьявялья в Таллинне, возле дома Мустамяэ теэ 90а, где 40-летняя женщина въехала на BMW X3 Xdrive в 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Третье ДТП произошло в 15:51 на перекрестке улиц Техника и Вирмалисе в Таллинне, где 68-летний мужчина за рулем фургона Peugeot Expert, совершая правый поворот, сбил электросамокат, которым управлял 24-летний мужчина, находившийся на велосипедной дорожке. Водитель самоката был доставлен в больницу.