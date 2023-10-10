Россия творит исключительные зверства, используя для их оправдания русский язык, однако это не только не подтверждает монополию нынешней преступной российской власти на этот язык, на русскую культуру, на человеческую самоидентификацию «я русский», но и окончательно лишает ее этой монополии. Писатель П. И. Филимонов настаивает, что русский - не значит российский, русский - не значит путинский, но чтобы такое разделение стало очевиднее, людям нужно не чураться серьезной просветительской работы - как внутренней, так и направленной на окружающих.
П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Русский – не значит российский, Россия оказалась врагом этого языка и культуры
В рамках серии статей-мнений «Русские в Эстонии без РФ» различные авторы размышляют, как почувствовать себя неотъемлемой частью эстонского общества, не ориентируясь на российское государство и его политику.
Когда-то Козьма Прутков написал текст под названием «Желание быть испанцем». В нем собраны в кучу примерно все приятные стереотипы тогдашнего времени про Испанию - красивую и экзотическую страну со всеми ее мулатками и корридами. Чего уж приятнее, чем быть представителем этой национальности - вот и в футболе можно рассчитывать на приличные результаты, например. Но это если не вспоминать о том, что творили испанцы при завоевании Америк, как они обращались там с местным населением, и не думать, что бы было с коренными американцами, если у тогдашней Испанской Империи, допустим, было бы ядерное оружие.
Каждый учебный год я знакомлюсь с новыми группами учеников, задавая им примерно одни и те же вопросы на нескольких первых уроках. Одним из таких вопросов у меня традиционно является вопрос о том, какая из уже посещенных подростками стран им на данный момент больше всего понравилась и почему. Как правило, вот это «почему» они в возрасте пятнадцати лет еще не очень умеют формулировать, но хотя бы по выбору страны получается некая картина.
Так вот, выходцы из русских школ еще лет пять назад в подавляющем большинстве отвечали «Россия», что, конечно, не могло не удручать и не могло не наводить на определенные мысли о том, что же такое там внутри этих русских школ происходит (ну, а что, собственно, просто остановка времени, Нолан, вечная весна в одиночной камере, Советский Союз без конца). С началом войны ситуация немного изменилась. Нет, такие дети, которые утверждают (вторя родителям, естественно, откуда же это в них еще), что лучше страны на свете нет, чем та, что у нас за речкой, никуда не делись, они по-прежнему есть в каждой лучшей группе, но процент их, что крайне радует, снизился драматическим образом. Из двадцати пяти человек сейчас таких примерно три-четыре.
Хотя и это, конечно, ни о чем не говорит, ведь мимикрия и камуфляж - это вечные спутники палочников.
Сменить можно даже пол, но не национальность
С восемнадцатой стороны, никуда не деть тот факт, что мы (я и те, кто читает этот текст) родились русскими. Не мы это обстоятельство выбирали, и отменить этот факт мы не можем. Вот уже и пол можем поменять, а национальность - нет. Ну, технически можем - я знаю как минимум один такой случай, но родной язык же мы от этого не разучим обратно до нуля и не заместим другим.
Да и нет в этом ничего ни страшного, ни постыдного. При всем том ужасе, который творит страна, случайно называющаяся так же, как и мой родной язык, и пользующаяся им для оправдания своих зверств и уродств, у страны этой - особенно теперь - нет никакой монополии на этот язык, на эту культуру и на человеческую самоидентификацию «я русский» (не путать с одноименной говнопесней, простите за прямолинейность).
В связи с недавним опросом русскоязычного населения страны, результаты которого оказались печально предсказуемы, стоит, как мне кажется, задуматься как раз вот об этом дуализме, точнее, об его искоренении из умов сограждан. Что «русский» не обязательно, совсем не обязательно значит «российский» и даже «пророссийский».
Уровень гражданских свобод не понизился
Я понимаю и радуюсь, что в целом наши государственные структуры это понимают и уровень демократических свобод в стране почти не изменился по сравнению с довоенными временами. Оголтелых поприжали, ну так это и понятно, и правильно. Впрочем, порассуждать хочется даже не о том, что происходит снаружи эстонских русских, а о том, что творится у них внутри. Я всегда был достаточно скептически настроен в отношении сограждан, сейчас это тоже никуда не делось, но это мой личный полупустой стакан. Ну, и открытые глаза и уши.
Понятно, что нормальный человек не хочет иметь с этой войной ничего общего. Понятно, что нормальный человек и со страной, развязавшей эту войну, не хочет иметь ничего общего. Или уж - как можно меньше. В этом смысле меня изрядно удивляют сограждане, продолжающие сейчас посещать города и села России, пусть с какими угодно благородными или личными целями.
Я этого не очень понимаю, никого не хочу судить, но я для себя вопрос посещения России закрыл до окончания путинского режима. При всей моей любви к Петербургу и прочая. Моей вдовьей лепты там не будет.
В то же время понятно, что язык, на котором говорит этот нормальный человек, никуда не денется. Намеренный переход - что в быту, что в процессе потребления культуры - на любой другой понятный человеку язык, конечно, возможен, но представляется, во-первых, явным перебором, а во-вторых, самообманом. Думать такой человек все равно будет на русском, как ни крути.
Да и повторюсь, русский - не значит российский. Русский - не значит путинский. К сожалению, по свистку это разделение произойти не может. Можно сколько угодно талдычить о необходимости такого разделения, хотя бы просто для того, чтобы со стороны той же, допустим, эстонской части нашего общества, на нас не смотрели косо и не ждали каких-нибудь ножей в спину, чтобы не считали нас пятой колонной и кем там еще, – хотя бы тех, кто действительно ими не является.
Тоска по российским товарам непостижима
Нет, я лично такого не ощущаю, ни разу с начала войны никто мне ничего такого не сказал и даже не намекнул, но как ни оглянусь я на некоторых русскоязычных сограждан, так каждый раз душа моя уязвлена становится. При всей моей (хотелось бы верить) толерантности и попытках принимать людей такими, какие они есть, я не понимаю тех, кто жалеет об уходе с рынка российских товаров. Я не понимаю тех, кто клеит на машины строчки шаманских песен. Я не понимаю тех, кто считает, что у России «есть своя правда» в этой войне.
И вот как тут быть - универсального рецепта, наверное, нет. Мне кажется, что каждый нормальный эстонский русский (ну и понаехавший тоже, с этим все даже проще, они почти все в своей массе против российского режима, с ними только та проблема, что не все связывают свою жизнь с Эстонией, значительная часть живет в неудобном положении Лотовой жены - но это и понятно, сложно одним махом взять и перечеркнуть всю свою предыдущую жизнь) давно внутри себя провел эту черту. Давно отделил себя от орков и троллей, которые убивают мирных жителей соседнего государства, и уж тем более от тех, кто такие убийства поддерживают и воспевают. И - в теории - задача наша, местных русскоязычных, которые это поняли и эту линию внутри себя провели, хотя бы постараться сделать так, чтобы таких, как мы, стало как можно больше. Это повышает шансы общества на нормальность, повышает шансы страны на пристойное существование и увеличивает ее безопасность.
При этом, конечно, я отдаю себе отчет, что можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее эту воду выпить - особенно если вода в соседней луже, пусть намного грязнее и ядовитее, кажется какой-то более лошадиной. Эта работа - по преодолению в себе русской имперскости, по убийству своих внутренних соловьевых, симоньян и, прости господи, олеговивановых - работа трудная, повседневная, и довольно неблагодарная. Никто не скажет вам спасибо, когда вы с этими задачами справитесь, потому что никто не говорит спасибо нормальному человеку только за то, что он нормален.
И, в общем, каждый должен прийти к этому сам. К сожалению, извне на это почти не повлиять. «Титаник» с блэкджеком и шлюхами всегда будет привлекателен, часто привлекательнее унылой, скучной и живущей по расписанию «Карпатии». До первого айсберга.