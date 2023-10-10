П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Русский – не значит российский, Россия оказалась врагом этого языка и культуры

Да и повторюсь, русский - не значит российский. Русский - не значит путинский. К сожалению, по свистку это разделение произойти не может. Можно сколько угодно талдычить о необходимости такого разделения, хотя бы просто для того, чтобы со стороны той же, допустим, эстонской части нашего общества, на нас не смотрели косо и не ждали каких-нибудь ножей в спину, чтобы не считали нас пятой колонной и кем там еще, – хотя бы тех, кто действительно ими не является.

Тоска по российским товарам непостижима

Нет, я лично такого не ощущаю, ни разу с начала войны никто мне ничего такого не сказал и даже не намекнул, но как ни оглянусь я на некоторых русскоязычных сограждан, так каждый раз душа моя уязвлена становится. При всей моей (хотелось бы верить) толерантности и попытках принимать людей такими, какие они есть, я не понимаю тех, кто жалеет об уходе с рынка российских товаров. Я не понимаю тех, кто клеит на машины строчки шаманских песен. Я не понимаю тех, кто считает, что у России «есть своя правда» в этой войне.