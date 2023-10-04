Травма Месси может оказаться серьезнее, чем кажется

Вопреки первоначальным сообщениям, мышечная травма подколенного сухожилия Лионеля Месси кажется более серьезной, чем предполагалось ранее, сообщает Marca. Аргентинец уже пропустил игру против Боливии во время перерыва в сборной и вернулся в Майами с разрывом мышцы шириной в дюйм.
Тренер Херардо «Тата» Мартино разрешил Лео Месси вернуться к тренировкам. Ожидалось, что после тренировки «Тата» успокоит людей, которые переживали о состоянии здоровья своего героя, но он сделал прямо противоположное. Известно, что Месси испытывает боль из-за шрама от старой травмы. По словам Мартино, этот шрам может снова открыться, если футболиста заставят играть, и станет причиной куда более серьезной проблемы.
Напомним, что Месси пропускает уже четвертый матч подряд, в последний раз он выходил на поле 21 сентября.
Ранее сообщалось, что у аргентинца травма подколенного сухожилия. При этом главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси ещё сыграет в нынешнем сезоне МЛС, но после того, как медицинский департамент разрешит футболисту выйти на поле. Однако, похоже, ситуация серьезнее, чем казалось.