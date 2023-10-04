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Травма Месси может оказаться серьезнее, чем кажется

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Лионель Месси пропускает четвертый матч подряд.
Лионель Месси пропускает четвертый матч подряд. Фото: GIORGIO VIERA

Вопреки первоначальным сообщениям, мышечная травма подколенного сухожилия Лионеля Месси кажется более серьезной, чем предполагалось ранее, сообщает Marca. Аргентинец уже пропустил игру против Боливии во время перерыва в сборной и вернулся в Майами с разрывом мышцы шириной в дюйм.

Тренер Херардо «Тата» Мартино разрешил Лео Месси вернуться к тренировкам. Ожидалось, что после тренировки «Тата» успокоит людей, которые переживали о состоянии здоровья своего героя, но он сделал прямо противоположное. Известно, что Месси испытывает боль из-за шрама от старой травмы. По словам Мартино, этот шрам может снова открыться, если футболиста заставят играть, и станет причиной куда более серьезной проблемы.

Напомним, что Месси пропускает уже четвертый матч подряд, в последний раз он выходил на поле 21 сентября.

Ранее сообщалось, что у аргентинца травма подколенного сухожилия. При этом главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси ещё сыграет в нынешнем сезоне МЛС, но после того, как медицинский департамент разрешит футболисту выйти на поле. Однако, похоже, ситуация серьезнее, чем казалось.

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