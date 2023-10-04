Травма Месси может оказаться серьезнее, чем кажется

Тренер Херардо «Тата» Мартино разрешил Лео Месси вернуться к тренировкам. Ожидалось, что после тренировки «Тата» успокоит людей, которые переживали о состоянии здоровья своего героя, но он сделал прямо противоположное. Известно, что Месси испытывает боль из-за шрама от старой травмы. По словам Мартино, этот шрам может снова открыться, если футболиста заставят играть, и станет причиной куда более серьезной проблемы.

Напомним, что Месси пропускает уже четвертый матч подряд, в последний раз он выходил на поле 21 сентября.