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Мнение ⟩ Волонтеры - сила страны, а не заполнитель пустот

, Директор Колледжа полиции и погранохраны Академии Министерства внутренних дел
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Кристиан Яани.
Кристиан Яани. Фото: Mihkel Maripuu
  • У нас много волонтеров в сфере внутренней безопасности
  • Их помощь основана на доброй воле
  • Своим отношением к делу волонтеры оказывают влияние на общество

Волонтеры - это сила страны. Создание образа добровольцев как заполнителя пустот не имеет смысла, пишет Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и пограничной охраны Академии Министерства внутренних дел.

Дело в том, что денег на внутреннюю безопасность не хватает. То, что это может повлиять на наше чувство безопасности, - тоже факт. Фактом является и то, что у нас много волонтеров в сфере внутренней безопасности.

Если первые два имели негативный подтон, то последний – позитивный. Причем добровольцев у нас может быть не несколько, а гораздо больше. И добровольцы нужны не только потому, что слишком мало «настоящих» полицейских и спасателей.

Конечно, волонтеры очень помогают, они являются неоценимым ресурсом наряду с сотрудниками полиции и профессиональными спасателями, но это не самоцель. И не может быть, хотя бы потому, что волонтеры действуют на добровольной основе. Их не мотивирует государство, которое приказывает им приезжать на вызовы или тушить пожары. Их мотивирует возможность внести личный вклад по собственной воле. 

Волонтеры - это сила страны. Создание образа волонтера как временной затычки неразумно. Это даже оскорбительно. Ни один доброволец не станет добровольно затыкать прорехи. Добровольца мотивирует возможность действительно что-то сделать, не просто постоять в сторонке, не просто морально поддержать, а на самом деле протянуть руку помощи.

На это нацелен и законопроект о помощниках полицейских, направленный Министерством внутренних дел на согласование. Ожидаемый результат заключается в том, что доброволец, в данном случае помощник полицейского, сможет вносить более гибкий вклад, более эффективно прикладывать свои усилия, а также получать более качественную подготовку. Помощники полиции с большим нетерпением ждут этого. Подчеркну, что это дело добровольное.

Поэтому говорить о том, что если не будет «настоящих» полицейских, то мы будем «производить» больше помощников, которые будут выполнять задачи «настоящих» полицейских, - это слишком. Нет! Но есть чрезвычайно прочная и необходимая поддержка. Поддержка по доброй воле.

Никто не говорит о Кайтселийте как о добровольцах, закрывающих дыры. У них есть своя роль в обороне страны, и это понятно. У всех остальных наших добровольцев тоже особая роль.

В том, что волонтеры играют очень важную роль, нет ничего нового. Возьмем, к примеру, нашу спасательную службу, которая, по данным Агентства спасательных служб, в 2022 году будет насчитывать более 1550 профессиональных и более 2400 добровольных спасателей, или 72 национальных спасательных отряда и 117 добровольческих отрядов. И это вполне логично. Люди участвуют в работе эстонской спасательной службы по собственной воле. И делают это добровольцы, прежде всего, в своих родных местах.

Никто не говорит о добровольцах Кайтселийта как о заполнителях пустот. У них есть своя роль в обороне страны, и это понятно. У всех остальных наших добровольцев тоже особая роль. Будь то помощники полицейских, добровольные спасатели, добровольные морские спасатели, саперы и так далее. Да, у нас есть и такие добровольцы, как помощники саперов, и это сильное слово. Я бы еще добавил к этому списку наш соседский дозор!

Что еще важно: ценность волонтера проявляется не только тогда, когда он занимается какой-то деятельностью. Ценность добровольца гораздо шире - это создание и поддержание чувства безопасности в своем районе, в своей общине, а в совокупности - в обществе в целом. Привлечение и обучение новых добровольцев имеет более широкую перспективу, чем просто ожидание того, что они действительно что-то сделают на улицах. Добровольцы оказывают более широкое влияние на общество своим отношением, своими примерами для подражания. Это влияние проявляется не только тогда, когда на них надета форма и все это видят. Спасибо вам, волонтеры!

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