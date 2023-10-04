Мнение ⟩ Волонтеры - сила страны, а не заполнитель пустот

Поэтому говорить о том, что если не будет «настоящих» полицейских, то мы будем «производить» больше помощников, которые будут выполнять задачи «настоящих» полицейских, - это слишком. Нет! Но есть чрезвычайно прочная и необходимая поддержка. Поддержка по доброй воле.

Никто не говорит о Кайтселийте как о добровольцах, закрывающих дыры. У них есть своя роль в обороне страны, и это понятно. У всех остальных наших добровольцев тоже особая роль.

В том, что волонтеры играют очень важную роль, нет ничего нового. Возьмем, к примеру, нашу спасательную службу, которая, по данным Агентства спасательных служб, в 2022 году будет насчитывать более 1550 профессиональных и более 2400 добровольных спасателей, или 72 национальных спасательных отряда и 117 добровольческих отрядов. И это вполне логично. Люди участвуют в работе эстонской спасательной службы по собственной воле. И делают это добровольцы, прежде всего, в своих родных местах.

Никто не говорит о добровольцах Кайтселийта как о заполнителях пустот. У них есть своя роль в обороне страны, и это понятно. У всех остальных наших добровольцев тоже особая роль. Будь то помощники полицейских, добровольные спасатели, добровольные морские спасатели, саперы и так далее. Да, у нас есть и такие добровольцы, как помощники саперов, и это сильное слово. Я бы еще добавил к этому списку наш соседский дозор!