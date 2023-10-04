ФОТО ⟩ Рекордно теплый сентябрь: в одном из садов Эстонии зацвел пион

Несмотря на то, что подготовка к следующему сезону еще впереди, в Сааремааском саду пионов идет обрезка, посадка новых растений и строительство скамеек. Рекордно теплый сентябрь вернул цветение яблоням, а гортензии, только начавшие распускаться из-за засушливого лета, придают саду пышность и летнюю свежесть.

За несколько недель более 5500 кустов пионов придется вырубить вручную. При обрезании пионов главный садовник обнаружил желтое свечение внутри одного из кустов - это был пион Bartzella. «Желтый пион Bartzella во второй раз удивляет своим поздним цветением», - говорит менеджер по маркетингу Сааремааского сада пионов Райн Арро.

«Из-за большого интереса и исключительно красивых осенних красок в следующем году мы планируем открыть для посещения Сааремааский сад в сентябре и октябре», - делится планами на будущее Арро.

В следующем году Сааремааский фестиваль пионов отметит свой первый юбилей, и, несмотря на погоду, вскоре будет высажено более 800 новых кустов пионов, 650 луковиц, 400 нарциссов, 200 натуральных гладиолусов и 650 луковиц тюльпанов.

Последние посадки планируются до середины ноября, то есть минимум за три недели до прихода постоянных заморозков.

«Это все для того, чтобы отпраздновать наш маленький юбилей в следующем году. Фестиваль пионов на Сааремаа уже не за горами, осталось меньше 245 дней! Ожидайте множество сюрпризов и новых сортов пионов, впервые представленных в Эстонии», - рассказывает о своих планах главный садовник Сааремааского сада пионов Марко Тоомере.