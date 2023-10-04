Близ острова Абрука в море обнаружен самолет времен Второй мировой войны

По словам начальника гидрографического отдела департамента Пеэтера Вялинга, в ходе исследовательских работ, проведенных судном Jakob Prei на прошлой неделе, в 16,5 км к юго-востоку от острова Абрука в Рижком заливе было обнаружено место крушения самолета, сообщила в среду BNS пресс-служба Транспортного департамента.

«Самолет имеет два двигателя, длина корпуса 17 метров, размах крыльев тоже около 17 метров. Обломки обнаружены в двух частях, хвостовая часть находится в 46 метрах к северу от корпуса, - сказал Велинг. - На данный момент не известно, что это за самолет, но он определенно военный, времен Второй мировой войны. Сейчас нам известно о четырех самолетах в Рижском заливе, два из них были обнаружены в ходе противоминных операций».