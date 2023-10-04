НЕЛЕГАЛЫ ПРОНИКАЮТ В ЭСТОНИЮ ⟩ Полиция усилила контроль на границах, трассах и в портах

В целях предотвращения нелегальной миграции Департамент полиции и погранохраны (PPA) выставил дополнительные патрули на эстонско-латвийской границе, в портах и транспортных узлах. За последние недели полиция Эстонии заблокировала передвижение 29 нелегальных иностранцев, сообщает PPA.
По словам Вейко Коммусаара, начальника Пограничной охраны, за последние три года Латвия испытывает наибольшее миграционное давление из-за Беларуси.
«Пограничники наших южных соседей работают круглосуточно и в большом количестве, но значительное увеличение числа нелегальных пересечений границы в Латвии неизбежно сказывается на соседних странах. В последние недели мы выявили несколько групп мигрантов, как вблизи границы, так и внутри страны, которые нелегально въехали в ЕС и, пользуясь свободой передвижения, уезжают через Эстонию к нашим северным соседям. Поэтому мы усилили свое присутствие вблизи границы, на трассах и в портах, учитывая возможные перемещения мигрантов», - сказал Коммусаар.
«Активные миграционные движения в сторону наших соседних стран продолжаются, и Эстония также вносит свой вклад в борьбу с ними на передовой линии. Уже вторую неделю сотрудники эстонской полиции оказывают помощь группе ESTPOL8 на латвийско-белорусской границе, и их рабочие дни проходят в напряженной обстановке. Сегодня мы также отправляем новую смену ESTPOL в Латвию и находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы общая картина угроз была как можно более точной и чтобы мы могли как планировать операции, так и оказывать помощь в Эстонии», - добавил Коммусаар.
Он отметил, что все граждане должны играть важную роль в предотвращении нелегальной миграции, и призвал их проявлять бдительность в отношении миграции за пределами границы. «Если, например, поставщик транспортных, жилищных или любых других услуг подозревает, что пассажир, находящийся перед ним, прибыл в Европу не легально, всегда стоит сообщить об этом в полицию. Например, бдительными должны быть водители такси, которых вызывают для подбора людей вблизи границы», - сказал глава пограничной службы.
За последние недели сотрудники PPA задержали несколько групп нелегальных мигрантов, въезжавших в ЕС. В середине сентября полиция Валги задержала двадцать одного человека, незаконно въехавшего в ЕС из Латвии. В минувшие выходные сотрудники PPA выявили пятерых мигрантов, которые въехали в страну через Латвию, но не имели законных оснований для пребывания в ЕС. В понедельник, 2 октября, три гражданина Кубы были задержаны при пересечении временного пограничного пункта на эстонско-российской границе.