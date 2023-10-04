НЕЛЕГАЛЫ ПРОНИКАЮТ В ЭСТОНИЮ ⟩ Полиция усилила контроль на границах, трассах и в портах

По словам Вейко Коммусаара, начальника Пограничной охраны, за последние три года Латвия испытывает наибольшее миграционное давление из-за Беларуси.

«Пограничники наших южных соседей работают круглосуточно и в большом количестве, но значительное увеличение числа нелегальных пересечений границы в Латвии неизбежно сказывается на соседних странах. В последние недели мы выявили несколько групп мигрантов, как вблизи границы, так и внутри страны, которые нелегально въехали в ЕС и, пользуясь свободой передвижения, уезжают через Эстонию к нашим северным соседям. Поэтому мы усилили свое присутствие вблизи границы, на трассах и в портах, учитывая возможные перемещения мигрантов», - сказал Коммусаар.

«Активные миграционные движения в сторону наших соседних стран продолжаются, и Эстония также вносит свой вклад в борьбу с ними на передовой линии. Уже вторую неделю сотрудники эстонской полиции оказывают помощь группе ESTPOL8 на латвийско-белорусской границе, и их рабочие дни проходят в напряженной обстановке. Сегодня мы также отправляем новую смену ESTPOL в Латвию и находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы общая картина угроз была как можно более точной и чтобы мы могли как планировать операции, так и оказывать помощь в Эстонии», - добавил Коммусаар.

Он отметил, что все граждане должны играть важную роль в предотвращении нелегальной миграции, и призвал их проявлять бдительность в отношении миграции за пределами границы. «Если, например, поставщик транспортных, жилищных или любых других услуг подозревает, что пассажир, находящийся перед ним, прибыл в Европу не легально, всегда стоит сообщить об этом в полицию. Например, бдительными должны быть водители такси, которых вызывают для подбора людей вблизи границы», - сказал глава пограничной службы.